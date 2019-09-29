新竹市政府開辦勞工大學職能課程頗受好評，29日在新竹公園舉辦成果發表茶會，學員們設攤展示學習成果外，並邀知名Youtuber呱吉做青年發展論壇分享，副市長沈慧虹預告市府將在10月1日成立青年發展科。

沈慧虹表示，今年勞工大學職能課程初登場，計有2627人次受益，成果豐碩，林智堅市長積極協助青年創新就業，將東門市場改造成青年創業基地，10月1日勞工處將正式成立青年發展科，推動青年共同投入城市發展。

勞工處長黃錦源表示，青年發展科成立後，將積極推動各項就業創業措施，培養青年新世代核心競爭力，打造築夢、圓夢的幸福城市。

黃錦源並說，10月26、27日將在清大辦理「2019新竹X梅竹黑客松」，希望仿效開放政府精神，收納青年對青年發展的意見，開創無限可能，歡迎大家報名參與。

Youtuber呱吉以「年輕人你在想什麼」為題做人生分享論壇，並在戶外廣場設置「青年交流留言牆」，鼓勵青年朋友盡情表達天馬行空的創意點子及未來期許，吸引300人聽講。

(中時 )