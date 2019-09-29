蔡依林（Jolin）年底將在台北小巨蛋一連舉辦六場「蔡依林 Ugly Beauty 2019-2020 世界巡迴演唱會」，日前宣布演唱會訊息，眼尖歌迷發現位置圖及票價均未公布，對此，Jolin的經紀人王永良29日表示，「詳細資訊將於下周公布」！門票下月12日開賣，但已有歌迷蠢蠢欲動準備搶票，還有人擔心搶不到票，寄望後面宣布加場；據悉，Jolin此次礙於小巨蛋場租天數，為了配合搭台、彩排，六場門票售完後確定無法加場。

Jolin昨赴台南出席代言演出。（凌時差提供）

蔡依林28日出席在台南舉辦的「金牌音樂趴」代言演出，一連獻唱〈怪美的〉、〈腦公〉等三首歌，性感度爆表的呸姐身穿藍紫色薄紗，讓人一眼就能看穿裡面的黑色運動內衣，火辣掀起演出高潮，連在場觀賞的長輩也跟著嗨翻。Jolin今發文說：「昨天在人山人海的金牌啤酒派對上，我只想到當年的烤魷魚車沒來！」王永良表示，Jolin曾於2010年推出《Myself》專輯時，在昨晚演出的同一個場地辦過新歌演唱會，「那是個ㄇ字型的夜市，Jolin當年在那邊演出，一邊唱一邊聞到烤魷魚香味，還叫助理去買來，但這趟去就沒見到了。」

Jolin昨赴台南出席代言演出。（凌時差提供）

Jolin昨赴台南出席代言演出。（凌時差提供）

由於昨晚行程匆忙，Jolin傍晚抵達台南，演出結束便趕搭最後一班高鐵返回台北，沒時間品嚐當地美良，唯蔡媽去了趟夜市買地瓜球；回台北沿途，Jolin聊起以前發片跑校園、跑唱片行辦簽唱會的歲月，王永良說：「她覺得那時侯哪來那麼多體力跑這麼多活動，幾乎全台灣每個鄉鎮她都去過，每次宣傳期，開了車上高速公路後就一路往南，埔里她也去過，很懷念。

(中時 )