米塔颱風路徑潛勢圖。(圖擷自氣象局)

颱風米塔來勢洶洶，是否放颱風假？又成臺灣民眾關心的話題。目前米塔正在長胖增強中，有機會以中度颱風強度接近臺灣，氣象局於今（29）日一早發布海警，預計晚上會發布陸警，不排除登陸的可能性。氣象專家吳德榮表示，依目前米塔行進的路徑，其暴風圈將影響臺灣，各地將有七級風力侵襲機率高達七、八成，他坦言今晚有機會討論到颱風假。

氣象局表示，米塔颱風29日8時的中心位置在北緯 18.3度，東經126.8 度，以每小時24公速度，向西北進行。中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒 35 公尺，七級風暴風半徑 150 公里。

氣象專家吳德榮表示，依氣象局的暴風圈侵襲機率圖，顯示各地受到七級風暴風侵襲的機率已高達7、8成，預估氣象局今晚會發布陸警後，氣象局3至6小時內作出的各縣市風雨研判資料，將成為各縣市參考的依據。他坦言，「颱風假今晚是有機會討論的」。

根據臺灣颱風資訊網資料，發生各種天災時，依照氣象預報，颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力達到七級風或陣風達到十級風的標準，權責機關就可以發布停班停課。

(中時電子報)