高雄捷運副總賀新晨跑時疑因心肌梗塞驟逝，由於賀新年僅59歲且有運動習慣，其猝死格外令人震驚，心血管醫師江碩儒說，三高、有家族病史固然是心肌梗塞的高危險群，但很多血壓、血糖、膽固醇正常，甚至常運動的人也會心肌梗塞，主因不外是有不自知的心律不整或血管狹窄，最好的預防方式就是去做運動心電圖。

賀新昨慢跑時突然倒地過世，台北巿立聯合醫院陽明院區心臟血管科主任江碩儒表示，一般猝死8成是因心血管問題、2成是腦出血，而心血管問題又以罹患高血壓、糖尿病、高膽固醇，或有家族病史者風險最高，但近年常看到不少年紀不大，沒有三高、家族病史，且有運動習慣的壯年人心肌梗塞，最常見的原因是血管狹窄，且因經常運動心臟耐受性佳，較不易感到胸悶或喘不過氣，等到血管被塞住6、7成時突然病發。

江碩儒說，之前曾收治一名大學研究所的所長，年齡僅40多歲，每天都會打網球，對自己的健康非常有信心，當感到胸悶時還以為是訓練不夠，反而加強運動，直到有天在球場上倒下，送醫才知是心肌梗塞。

江碩儒指，近年因飲食西化、生活型態改變，心肌梗塞有明顯年輕化的趨勢，4、50歲心肌梗塞並不罕見，如果本身又不是高危險群，非常容易忽略。

為避免被心肌梗塞突襲，江碩儒建議，除了注意是否常感到胸悶或喘不過氣，最好的預防方式就是做運動心電圖，透過檢查可以知道血管有無狹窄或心律不整，60歲以上高風險群最好每年做一次，非高風險者3年一次。

此外，江碩儒也補充，抽菸、腎上腺素和低溫也容易引發心肌梗塞，其中腎上腺素常發生在參加運動比賽的選手身上，當人面臨競爭壓力時腎上腺素會增加分泌，此時會造成血壓上升，若又有血管狹窄問題，就容易心肌梗塞；而低溫或溫差大時，血壓也會上升，因此每年到9、10月氣溫開始下降後，心肌梗塞的病例就會大幅增加。

(中時電子報)