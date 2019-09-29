蔡總統說，我們並肩陪伴香港，追求民主化的這條路，更要堅定的守護台灣的民主更自由。（盧金足攝）

由台灣公民陣線、香港邊城青年等團體發起的「929台灣大遊行─撐港反極權」活動，今天下午登場，蔡英文總統29日到台中市出席後援會活動時表示，今天有包括台灣各地以及全世界的四十幾個城市都有聲援香港的活動，「我們並肩陪伴香港」，追求民主化的這條路，我們更要堅定的守護台灣的民主更自由，台灣人今天一起來展現我們很大的決心，展現很大的意志力量。

蔡總統下午到台中市出席全國消防防災產業後援會成立大會，在致詞時指出，台灣的民主不是從天而降，過去台灣的經歷非常艱辛的過程，才有我們今天的民主自由的生活方式

，這個過程，相信很多人都還是有很深刻的印象。

蔡總統也對「挺香港、反送中」強調，今天下午在台灣各地以及全世界的四十幾個城市都有聲援香港的活動，我們並肩陪伴香港，追求民主化的這條路，我們更要堅定的守護台灣的民主更自由，台灣人今天一起來展現我們很大的決心，展現很大的意志的力量。

她表示，民主自由生活方式是不能夠被破壞，我們台灣人世世代代都有責任，把它延續下去，歡迎大家一起來拚勝選拚國會過半，讓我們一起能夠再有四年，共同打造更好的台灣，國家有好的團隊領導人，有效率在四年時間，做很多事情讓台灣脫胎換骨。

(中時 )