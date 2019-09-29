來自彰化的唐龍文醫師（右）負責幫病患評估身體狀況，他表示，只要對方一個感謝、微笑，就會覺得很開心。（慈濟基金會提供／廖德修傳真）

來自高雄的曾慧文醫師（中）義診時遇到一位奶奶說腳底不舒服，就蹲著幫奶奶細心看腳。（慈濟基金會提供／廖德修傳真）

台灣慈濟人醫會28日為金門縣松柏園老人長期照顧中心長者義診。（慈濟基金會提供／廖德俢傳真）

慈濟到金門縣松柏園老人長期照顧中心為長者義診。（慈濟基金會提供／廖德修傳真）

「來義診沒有賺錢反而比較開心，因為對方一個感謝、微笑，就會很開心。」78位來自北、中、南、東區的慈濟人醫會，28日、29日前往金門義診；為金門縣松柏園老人長期照顧中心、福田家園的院民，進行包含牙科、眼科、家醫科、皮膚科的醫療服務，另外也到小金門往診。28日在松柏園老人長期照顧中心服務214人次，為行動不便的長者提供醫療服務與關懷。

28日一早慈濟人醫會包含醫師、護理師、藥師、後勤志工等搭機前往金門，下午到松柏園老人長期照顧中心為長者義診。慈濟人醫會醫師配合長者的身體狀況，有時站著為長者看牙、或是半蹲傾聽問診，又或蹲著檢查傷勢。

來自高雄的皮膚科醫師曾慧文一間間寢室關心臥床長者的皮膚狀況，發覺工作人員照顧得很用心；其中一位奶奶說腳底不舒服，曾慧文就蹲著幫奶奶看腳，給予細心關懷。

松柏園主要提供長期慢性病、輕中重度失能或失智老人長期照顧服務，長者多為行動不便、長期臥床者。領隊林俊傑醫師表示，這些長者大都坐輪椅、臥床、出門不便，每次看診都需要好幾個人照護。希望能透過義診減緩長者出門的不適，也提早為長者發現身體狀況、早期治療。

慈濟在松柏園的牙科義診共開8診，林俊傑指出，洗牙可減緩長者上呼吸道感染機會，也減少照顧機構必須外送長者就醫時的沉重負擔。為了長者看牙安全，年長者由家醫科醫師先評估身體狀況是否可接受治療，治療過程還有護理師拿著血氧機在旁檢測。

來自彰化的唐龍文醫師負責幫病患評估身體狀況，他表示，這裡大部分都是有慢性病的長者，像是高血壓或糖尿病等。平時都有用藥，因此不會為他們開藥，許多長者的血壓偏高，就提醒他們要依醫囑服藥，如果血壓持續偏高，要記得下次看診時向醫師反應。

唐龍文平時在中部為街友義診、到南投為移民義診，足跡也踏上柬埔寨、菲律賓、斯里蘭卡；每當有義診服務，他就在診所門口貼上義診日期通知病人。唐龍文說，來義診沒有賺錢反而比較開心，因為對方一個感謝、微笑，就會很開心。

同一時間，陳瑞煌醫師搭船前往小金門往診，為之前慈濟義診協助製作假牙的長者做定期檢查、調整活動假牙。

慈濟基金會表示，台灣慈濟人醫會平日定期、定點在居住地服務，包含巡迴偏遠山區及離島，舉辦義診與衛教，並在都市為遊民、獨居老人、清寒戶等進行義診及居家往診關懷。若國際間發生災難，亦會配合慈濟賑災行動，進行醫療救援工作。

(中時 )