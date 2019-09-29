北市議員王浩調查，2015至2018年間，北市共發生18件學校營養午餐疑似食物中毒，配合的12家餐盒廠商中，衛生稽查不合格次數多達112次，但教育局卻仍讓同家廠商連年得標。衛生局表示，這18件均非食物中毒，另不合格是指初查，若複查不合格才會開罰。教育局回應，會採記點制，情節重大則解約。

王浩表示，根據衛生局統計，北市2015至2018年間，發生在國小的疑似食物中毒案件有5件、國中8件，高中5件，總計18件，平均每年發生逾4件，其中14件找不出病因，疑似食物中毒者高達919人，甚至有1家提供給景美女中、政大附中等37所學校的團膳，更是4年內衛生稽查不合格達18次

「食安無人把關！」王浩指出，至於各校配合的12家餐盒廠商，2015年至2018年衛生稽查不合格多達112次，其中就有7家歷年不合格逾5次，而這7家中的5家，更在過去4年間都曾發生疑似食物中毒案件，但這些廠商竟連年得標。

衛生局表示，經檢驗後，這18件均非食物中毒，而是有餐盒衛生或食物過敏等其他因素，另外過去4年稽查都屬「初查」不合格，例如廚師沒戴口罩、牆角有髒汙等，均有限期改善，若複查不合格才會依《食品安全衛生管理法》處6萬至2億元罰款。

教育局說明，團膳廠商是由各校家長代表組成的供應委員會所評選出來，有食安疑慮都會通報衛生局，不過市府也會組成跨局處的查核小組，進行每年2次全面普查，不合格的廠商，會被記點並通知給各校參考，情節嚴重則解約。

(中時 )