明年舊鐵道醫院修復，在良好的安全施工注意下，石藝大街攤商仍可繼續營業，兩方雙贏。（王昱凱攝）

舊鐵道醫院民國98年被列為歷史建築，經歷70多年風霜，預計於明年由台鐵挹注4千 6百萬元經費整修。（台鐵提供／王昱凱花蓮傳真）

花蓮市內石藝大街園區內歷史建築「舊鐵路醫院」明年將進行修復工程，園區用地為台鐵所屬，原訂於明年3月17日租約屆滿，中斷與30多石藝手作商家租約，專注工程。但商家未來將何去何從？在立委鄭天財與花蓮文化局長江躍辰等人親自北上與台鐵局長張政源詳談後，在工程進行之餘，保持商家營業權益。

位於石藝大街園區的舊鐵道醫院2009登錄為「歷史建築」，建於1940年代，1983年停止營運後閒置很長一段時間，縣府2003年與台鐵承租規劃石藝大街，分租攤商。台鐵明年預計挹注4千6百萬元修復醫院，在1年半至2年的工期間，基於安全考量，將封園動工，但卻苦了園區內三十多個攤家。

江躍辰表示，石藝大街在縣府苦心經營18年下，早已是花蓮觀光地標，也是攤家賴以維生的生計窗口，修復歷史建物固然重要，但此舉波及工藝品業者生計，同時衝擊多年經營品牌，事關重大，日前與立委鄭天財等人北上至北車與張政源詳談工程與園區營業共存事宜。

最終雙方達成共識，張政源表示，台鐵同意續租土地予縣府經營石藝大街，工程期間也請縣府多家注意商家與工地安全；表演舞台待施工需要將暫時拆除，完工後復建；優先修復舊醫院路口，與石藝大街大門區分，彰顯歷史價值。

張政源還說，重視民眾福祉與地方發展是台鐵經營重要一環，此次動工關乎商家生計問題，經討論後微調辦法，以文化資產與玉石產業共存不悖為目標，共創榮景。

(中時 )