日前有媒體報導總統蔡英文、前行政院長賴清德在總統府秘書長陳菊牽線下，24日在高雄首度於總統初選結束後會面，對此，陳菊今天表示，「蔡賴配」是台灣社會普遍都能期待民進黨的團結，她也希望。而外界最關心的當屬「兩人何時見面？」、「未來是否朝向大家所期待的方向等？」等問題。陳菊表示，將在適當時機對社會各界說明。

陳菊今（29日）赴宜蘭參加「2020蔡英文總統、陳歐珀立委宜蘭縣後援會授證大會」，陳菊上台致詞時，先是在台上細數蔡英文政績，並透露她看到的總統民調，指蔡總統在宜蘭縣領先對手韓國瑜，相較於其他縣市還要好上一截。超過國民黨韓國瑜20%。

對於民進黨是否能夠促成「蔡賴配」，陳菊指出，蔡總統曾說，「民進黨團結沒有問題、蔡跟賴清德兩個人的溝通也沒有問題」，而外界最關心的當屬「兩人何時見面？」、「未來是否朝向大家所期待的方向等？」等問題。陳菊表示，將在適當時機對社會各界說明。

但陳菊也強調，當然賴院長也很了解，他也再三展現民主風度，從一開始民調結束後就從容大方表達他會支持民進黨總統候選人，這些都沒有問題。

(中時電子報)