北市工務局考量孩童不同發展階段需求，建置各年齡層都能同樂的「共融式遊具」。（北市工務局提供／吳堂靖台北傳真）

共融遊戲場正夯，北投區也不缺席，長安、磺港、石牌、榮華、榮富及立農等公園，翻轉過往公園常見的「罐頭式」塑膠遊樂設施，北市工務局考量孩童不同發展階段需求，建置各年齡層都能同樂的「共融式遊具」，打造孩子們的遊戲新樂園。

北投區許多公園已陸續翻新為共融式遊樂場，並融入當地特色文化，如有80年歷史的新北投車站特殊的老虎窗造型，搭配長安公園的北投車站復舊歸鄉計畫，新設火車頭、火車車廂及模擬軌道外，還有蹺蹺板、海豹搖搖椅及搖擺吊床等設施，成為孩子的遊戲天堂。

公園處陽明山公園管理所主任林晁嘉表示，其中立農公園，不僅成為全台第一座戶外成人健身場，更將兒童遊戲場以「八仙過海」為主題設計闖關設施，有趣又富有挑戰性。

另外，石牌公園的「同心協力」蹺蹺板及榮華公園的共融式雙滑軌滑道，為多人共樂設施，大小朋友可以一起同樂，成為人氣景點。

工務局公園處長陳榮興表示，未來台北市新建公園都將採用特色共融式遊具，滿足不同需求使用者，實踐共融概念，也呼籲大家愛惜遊具、正確使用遊具，一起維護孩子們的遊戲場。

(中時 )