昨天是民主進步黨創黨33週年，民進黨回到創黨地點圓山大飯店舉辦全國黨代表大會，並在中央黨部前的北平東路封街舉辦「台灣派對」黨慶；全代會則以「台灣要贏、世代共贏」為主軸。時事評論者沈柏豪日前曾對封街一事表達評論，他認為民進黨封街大肆舉辦黨慶，實在是把民眾當白痴。他提及，韓粉其實就是這三年多來民進黨執政所傷害的百姓，並直言還有三個多月才投票，就以為贏定了嗎？

民主進步黨創黨33週年，民進黨昨回到創黨地點圓山大飯店舉辦全國黨代表大會，並在中央黨部前的北平東路封街舉辦「台灣派對」黨慶。對此，沈柏豪在《ETtoday東森新聞雲》雲論中指出，民進黨此刻封街辦黨慶，「實在是把民眾當白痴」。他提及，一例一休讓百業蕭條、國安五法戕害言論自由、倉促年改撕裂台灣，各個都顯示出蔡政府施政無能。沈直言，藉黨慶舉辦派對是要跟誰同樂？這幾年被民進黨施政無能苦到的百姓嗎？「我看很難吧！」

沈柏豪也表示，韓粉就是這三年多來民進黨執政所傷害的百姓，包括被年改傷害的軍公教以及被一例一休等犧牲權益的基層庶民，他們視韓國瑜為救世主，就是對民進黨施政無能的投射。沈直言，民進黨哪有資格封街舉辦派對？他認為，若要慶祝舉辦派對，得拿些實質政績，現在還有三個多月才投票，就以為贏定了嗎？

(中時電子報)