香港藝人何韻詩今日來台參加929挺港大遊行，就在遊行前受訪時，冷不防有一民眾向何韻詩潑灑紅漆，隨後警方立刻將該民眾架走。何韻詩表示，很明顯可以看到親中人士很低質的步數。何韻詩表示，在香港的社運人士每天都在面對類似的威脅。何韻詩說，香港人面對這樣的狀況是不會被嚇怕的。

另外，根據記者於下午三點左右時所測估計，濟南路上參與遊行民眾約三千人，但今日天候狀況並不穩定，對於民眾參與活動的意願，影響有多大，仍待觀察。

(中時 )