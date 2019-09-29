來台遭民眾潑紅漆 何韻詩：香港人不會被嚇怕 16:072019/09/29 中時 吳家豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今日929遊行前濟南路活動現場照。（圖／吳家豪） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港藝人何韻詩今日來台參加929挺港大遊行，就在遊行前受訪時，冷不防有一民眾向何韻詩潑灑紅漆，隨後警方立刻將該民眾架走。何韻詩表示，很明顯可以看到親中人士很低質的步數。何韻詩表示，在香港的社運人士每天都在面對類似的威脅。何韻詩說，香港人面對這樣的狀況是不會被嚇怕的。 另外，根據記者於下午三點左右時所測估計，濟南路上參與遊行民眾約三千人，但今日天候狀況並不穩定，對於民眾參與活動的意願，影響有多大，仍待觀察。 (中時 ) #何韻詩 #潑紅漆 #929大遊行 也許您會感興趣 推薦閱讀 何韻詩參加台灣撐港反極權遊行 遭不明人士潑紅漆 15:262019/09/29 兩岸 政治熱門新聞 年輕人疑問：長輩為何挺韓？這文竟瘋傳！ - 政治 震撼！蔡認口誤把老師活活說死 網讚：加分 - 政治 民進黨黨慶男子揮大面國旗 竟遭警驅離 - 政治 洪秀柱選台南會贏？他曝關鍵原因：穩了 - 政治 碩士指導教授沒死說死了!蔡英文認了口誤 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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