國立卓蘭高中學生郭士榮、陳哲偉研究改良火箭獲獎，校方與有榮焉。（國立卓蘭高中提供／巫靜婷苗栗傳真）

國立卓蘭高中學生郭士榮、陳哲偉研究改良火箭，作品於第59屆科展中獲得工程學科佳作（國立卓蘭高中提供／巫靜婷苗栗傳真）

國立卓蘭高中學生郭士榮、陳哲偉研究改良火箭，自製硝糖燃料作為推進器，探究更換噴嘴形狀及材料，加固箭身及更換隔熱材料，試圖作出降低發射成本的可回收模擬火箭，作品於第59屆科展中獲得工程學科佳作，校方與有榮焉。

現代網路、通訊、導航功能仰賴人造衛星，而發射人造衛星幕後大功臣就是「火箭」，創作發想者郭士榮表示，沒有火箭，衛星就無法發揮功能，為探究尋求火箭更長的燃燒時間與增加推進力量，自製硝糖燃料作為推進劑，追求效能同時也研究噴嘴及隔熱的運用。

郭士榮說，火箭是結合物理和化學的科技產物，簡單來說像宋代發明的沖天炮，複雜則如SpaceX所做的獵鷹9號火箭，追求效能時，火箭壓力與溫度隨之增加，讓噴嘴和隔熱的製作更加困難，若能克服問題，製作可回收火箭可降低每次發射的成本。

陳哲偉表示，火箭製造技術門檻很高，但製作時可帶動諸多產業興起，這次科展是依據上屆科展實驗，加入評審建議，進一步的延續性探究作品，包含動機、發射架設計、點火方式都探究項目，也感謝指導老師張永政、卓志賢協助解惑。

張永政提到，大多數人聽到理化，常有困難、不易理解等負面印象，但透過探究與實作的方式，將所學知識經過思考再行應用，可充分展現共好的學習力；校長張智惟表示，近期將爭取教學創新科技計畫，整合紙飛機、空拍無人機、空氣火箭等課程，形塑卓中「飛行思維科技」的教學特色。

(中時 )