國慶日不再只是放假，台南市1家小酒吧為了喚起民眾愛國心，10月9日、10日兩天將在店內布置大小國旗旗海，推出國慶優惠啤酒價，民眾拿國旗拍照打卡送調酒，店家強調沒有政治立場，純粹想喚起大家的愛國心，重溫小時候拿國旗揮舞的快樂記憶。

一般夜店都選在年底的耶誕節與跨年夜辦活動，台南有間小型酒吧大膽的在政治立場深綠的城市挑戰愛國市場，首創在國慶日推出「國旗趴」，重新詮釋年輕人的愛國創意，業者稱藉著舉辦國旗趴，讓民眾感受拿國旗是種驕傲與流行，單純喚起大家在小時候揮舞國旗的感動回憶。

除了將在店內布置大小國旗旗海，業者表示10月9日、10日來店消費的民眾，有兩款啤酒買2送1的優惠價，民眾拿著國旗拍照打卡，上傳臉書或IG，店家再送調酒，更歡迎民眾自備更有創意的愛國表現到場，大家一起秀創意展現愛國心。

GOBAR活動策畫人丸子表示，台南過去很少同業會推國慶日活動，若民間業者能夠跟進，可帶動台灣的愛國風潮，喚起年輕人覺得拿國旗是件光榮而且「很潮」的愛國行為。

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(中時 )