香港反送中運動影響下，至今仍有抗爭活動，香港民運人士及台灣民運人士今天合作舉行「929台港大遊行：撐港反極權」。對於香港事件，國民黨文傳會今天表示，希望民進黨政府不要基於選舉利益考量，一再地操弄香港反送中議題。

國民黨提出四項主張，第一，香港各界應以理性溝通代替暴力方向。第二，不認同暴力處理群眾運動，港府當局應重視民主精神及保障人權等普世價值。第三，港府與大陸當局應以互相理解的心情，盡速建立與抗爭者的溝通管道，早日恢復香港的安定與秩序。

最後一個，國民黨認為中華民國是主權獨立的國家，有國旗、國號、國軍與國法，與香港完全不同，並不能相提並論。國民黨堅決反對「一國兩制」，也堅決反對台灣獨立，我們堅守「一中各表」的「九二共識」。

國民黨強調，希望民進黨政府不要基於選舉利益考量，一再地操弄香港反送中議題，並且不斷地以香港情勢或「今日香港、明日台灣」等標語恫嚇民眾，打恐中、仇中牌，藉以升高兩岸緊張情緒，順遂其獲得選舉利益之謀。國民黨也呼籲民進黨政府在所謂的撐香港之際，反躬自省，「國安五法」以及所謂的打假訊息對於民眾言論自由的箝制。

(中時 )