米塔颱風來勢洶洶，為了防洪準備，北市府針對北市10 座碼頭引橋、7座浮筒碼頭和68座景觀廁所展開撤離作業，今天9月29日中午12時開始撤離，今日半夜0時前要全數撤離完畢。

北市水利處指出，依照「河川管理辦法」規定，為了避免影響防洪安全，颱風來襲時，設在河川區域內之貨櫃、流動廁所、施工機具、車輛等等，都須全數撤離。撤離期間施工廠商將出動大型吊卡車進行設施撤離，請民眾勿進入安全圍設範圍內，以維護自身安全。

另外，水利處在明日上午10點前也會將抽水機、發電機等設備預佈於地勢低窪、淹水潛勢較高點位待命，如遇暴雨 可立即啟動，以防瞬間豪大雨造成的淹水。

水利處提醒民眾，台北市政府隨時有可能啟動河川區車輛「只出不進」之管制措施，請民眾密切注意颱風動態及疏散門啟閉消息，已停放於河川區內車輛的車主，請隨時注意疏散門關閉訊息移車或提早移車。

(中時 )