2019台中國際動畫影展28日晚間在台中舊火車站前廣場舉辦「《冰雪奇緣》歌舞互動大聲唱」，為10月11日開跑的影展暖身，現場超過千名觀眾共襄盛舉，播映榮獲奧斯卡最佳動畫及最佳電影歌曲的《冰雪奇緣》，《食尚玩家》主持人巴鈺及哈孝遠更扮裝成艾莎和雪寶，在影片結束謝幕時隨舞團驚喜現身，甚至還有小朋友衝上舞台和他們一起跳舞，氣氛嗨到最高點。

哈孝遠（左一）和巴鈺（右一）與舞團一同表演《冰雪奇緣》經典歌曲，把氣氛嗨到最高潮。（台中國際動畫影展提供）

全身穿著雪人裝，化身兩公尺高「巨型雪寶」的哈孝遠，則是在表演過程中不斷冒汗，他說穿著雪人裝布偶宛如被棉被包著跳舞，自己活像是個行動蒸籠，讓巴鈺看了問「雪寶哈是不是要融化了？整個衣服全濕了！」哈孝遠連忙笑回「是因為看到現場這麼多人，讓我太感動了啦！」還說這次表演完，自己應該會瘦上一圈。

前陣子到美國演出黑色喜劇《Lucky Grandma》獲得翠貝卡影展邀請的哈孝遠，在大銀幕處女秀上演出保鑣讓觀眾印象深刻，而這次動畫影展也有一部白爛搞笑的《搖滾吧！中二樂團》將上映，描述一群不懂樂器的不良少年妄想組團參加音樂祭故事，除了故事幽默，更有熱血和感動，哈孝遠的兒子哈寶今年才剛出生，他也希望孩子可以趕快長大，進戲院看許多精彩的動畫電影。

巴鈺表示，自己平常就很喜歡看動畫作品，尤其是偶動畫更是他的最愛，近年的《犬之島》和《第十四道門》都是讓她印象很深刻的作品，今年的參展作品有一部以狗狗做主題的《汪星人的奇幻漂流》，描述流浪犬顛沛流離的一生，故事賺人熱淚，另一部《厭世歡樂頌》除了就是一部偶動畫外，電影運用動物戲偶呈現在停格動畫中相當罕見的音樂歌舞片類型，相信許多生活不愉快的人看完除了紓壓，還會心有戚戚焉。

動畫影展舉辦《冰雪奇緣》露天放映吸引上百名小朋友扮裝成艾莎到場同歡。（台中國際動畫影展提供）

配合台中國際動畫影展今年的「音樂與聲音」主題，影展特別選映風靡全球多年，片中歌曲至今仍讓大家朗朗上口的《冰雪奇緣》，在開跑前夕以免費活動形式在台中舊火車站前廣場舉辦露天放映，並邀請在台中創立12年的「颶風極限藝術舞蹈工廠」，隨著片中出現的歌曲在大銀幕前設立的舞台進行表演，人潮更從舊火車站前一路蔓延到百公尺外的新站，加上超過百位大小朋友扮裝成女主角艾莎隨音樂起舞，現場宛如一場大型派對。活動單位也推薦老少咸宜的「寶貝小宇宙」影展單元，邀請小朋友在看完《冰雪奇緣》之後，十月到影展觀賞更多親子共賞的兒童動畫。影展10月11日至20日在台中凱擘影城舉行。

(中時 )