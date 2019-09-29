2019多益考試29日在各縣市考區登場，不過桃園考區其中一個考場中壢高商，卻傳出旁邊光明公園因為桃園市青年事務局辦「故事音樂節」活動，讓考生聽力測驗「100題有80題聽不清楚」，影響上百名考生權益。多益表示其實考生還沒反映之前，他們就去跟音樂節主辦單位要求了，但對方並未改進；現在處理的方式就是退費或讓考生重考。

29日在中壢高商參加多益測驗的張姓考生表示，考試約莫上午10點開始，約20分鐘後教室外面就傳出音樂聲響，當場向監考老師反映，除了將測驗聲音調大外，也有請人去向當地里長及活動主辦單位反映，卻未得到改善，一直到考試結束中午12點，音樂聲從未停下。

張姓考生氣憤地說，聽力測驗有100題，幾乎80題以上都被活動音樂聲影響而聽不清楚，繳了1600元來考多益，卻碰到這種事情，考試權益完全受到影響，現在只能自己錄影蒐證音樂聲，希望做為證據要求多益主辦單位退費。

多益考試主辦單位忠欣公司則對本報表示，其實考試時考場主任就有向音樂節活動方反映，請對方把喇叭轉個方向，但對方表示轉個方向會對準住戶；忠欣公司也有報警，但警方表示正在處理交通事故無暇顧及，且這個活動「市長會來參加」。

忠欣公司表示，過去若考試因環境因素造成的干擾，處理原則都是退費或重考。今天有反映的考生也是同樣照SOP處理，請他們填資料，後續會由客服人員跟他們聯繫。另外也會去瞭解是不是其他教室都受影響。

(旺報 )