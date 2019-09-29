台北市長柯文哲29日到高雄夢時代的政大書城辦「生死之間」簽書會，柯表示，他很多想法就寫在書裡面，希望讀者看一看後，就算沒有實際待過台大外科加護病房，也可以透過這本書，讓大家對生死之間有一個新的看法。

柯文哲辦簽書會，現場發了300名號碼牌，不少年輕柯粉一早就到現場排隊，其中有名女柯粉早上6點左右就到，甚至還有男柯粉一口氣買了32本；柯文哲致詞指出，他當醫生，是當最特殊的一群醫生，就是急重症外科，常常要在很短的時間要做很多決策，每天都在處理很多生離死別，所以有很多想法。

柯說，一直想把它寫下來，只是一直沒有時間，所以這次連任之後，利用寒假過後的時間，他自己寫完、錄影口述再整理，把他在30年醫生生涯，處理很多生死的概念，把生離死別及對人生的看法記錄下來。

柯表示，這本書名叫生死之間，意思是說，當你對死亡有一個看法的時候，你再轉過頭來看你自己的人生，其實看法會不一樣，就他個人來講，「如果我們了解說，人最後會死掉的話，那人生只是一個過程，過程當中尋找生命的意義，如果有這個想法，那對這個人世間的成敗，就不會那麼放在心上，因為它畢竟只是生命當中的一部分，所以成功不再是成功，失敗也不再是失敗，它只是生命當中的一部分」。

柯說，以前李登輝總統跟他講說，「未知死、焉知生」，他說，「應該是有一天如果我們覺得人至死亡的時候，才可以轉過頭來看人生是什麼，因為如果你了解人最後一定會死掉，那你對人生的看法會不一樣，人生只是一個過程，在過程當中尋找生命的意義。」

(中時 )