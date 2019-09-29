（翻攝自蔡丁貴臉書）

929台港大遊行今日登場，卻在遊行前發生一起暴力事件。有民眾在香港歌手何韻詩受訪時，冷不防從後方往何韻詩頭上潑灑紅漆。警方立刻上前制止，並立刻帶回警局。

警方表示，經查這兩名男子分別是梁太富、胡志偉，現已被帶回忠孝西路派出所，並依刑法309條公然侮辱罪偵辦。

據了解，胡志偉是統促黨自忠黨部主委，且和中國政商關係密切。胡志偉過去有闖入獨派聚會鬧場的紀錄。當時胡志偉闖入獨派社團舉行的記者會現場，朝自由台灣黨主席蔡丁貴噴生髮劑，並聲稱是要幫微禿的蔡丁貴長頭髮。

(中時 )