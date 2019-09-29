何韻詩潑漆事件 嫌犯疑為統促黨人 曾向蔡丁貴潑生髮水 16:302019/09/29 中時 吳家豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 何韻詩今（29）日在遊行中遭潑漆。（圖／中央社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 （翻攝自蔡丁貴臉書） 929台港大遊行今日登場，卻在遊行前發生一起暴力事件。有民眾在香港歌手何韻詩受訪時，冷不防從後方往何韻詩頭上潑灑紅漆。警方立刻上前制止，並立刻帶回警局。 警方表示，經查這兩名男子分別是梁太富、胡志偉，現已被帶回忠孝西路派出所，並依刑法309條公然侮辱罪偵辦。 據了解，胡志偉是統促黨自忠黨部主委，且和中國政商關係密切。胡志偉過去有闖入獨派聚會鬧場的紀錄。當時胡志偉闖入獨派社團舉行的記者會現場，朝自由台灣黨主席蔡丁貴噴生髮劑，並聲稱是要幫微禿的蔡丁貴長頭髮。 (中時 ) #何韻詩 #統促黨 #蔡丁貴 #紅漆 也許您會感興趣 推薦閱讀 929挺港遊行 警接獲情資「統促黨將到場」 18:282019/09/25 政治 何韻詩參加台灣撐港反極權遊行 遭不明人士潑紅漆 15:262019/09/29 兩岸 來台遭民眾潑紅漆 何韻詩：香港人不會被嚇怕 16:072019/09/29 政治 何韻詩遭潑紅漆逮兩嫌 統促黨分部主委涉案 16:112019/09/29 社會 政治熱門新聞 年輕人疑問：長輩為何挺韓？這文竟瘋傳！ - 政治 震撼！蔡認口誤把老師活活說死 網讚：加分 - 政治 何韻詩遭潑漆 蔡英文：一定嚴辦 - 政治 幫韓國瑜站台？ 馬英九4字回應 - 政治 將協調綠營出手打韓？陳菊回應了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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