國有財產署與新北市府合作的BOT案「淡水滬尾藝文休閒園區」29日開幕。（將捷集團提供／譚宇哲新北傳真）

淡水滬尾藝文休閒園區擁有多功能藝術展場、將捷金鬱金香酒店及禮萊廣場百工百貨。（將捷集團提供／譚宇哲新北傳真）

國有財產署與新北市府合作的BOT案「淡水滬尾藝文休閒園區」29日開幕。（將捷集團提供／譚宇哲新北傳真）

國有財產署與新北市府合作的BOT案「淡水滬尾藝文休閒園區」29日開幕，將捷集團投資22億，打造首座結合生態、旅遊、藝文、餐飲、娛樂、住宿六大特色的新型態休閒園區，包括將捷四星級金鬱金香酒店、百貨商場及國賓影城，預期帶動淡水老街、漁人碼頭甚至北海岸沿線觀光。

新北市長侯友宜29日出席淡水滬尾藝文休閒園區開幕剪綵儀式，侯友宜表示，園區位於淡水老街和漁人碼頭間，是連接北海岸旅遊線的重要節點，附近還有雲門舞集、紅毛城等，地理位置絕佳，可望成為青春山海線景點中一顆閃亮的珍珠。

侯友宜說，淡海輕軌綠山線已於去年底通車，今年底由沙崙至漁人碼頭的第一期藍海線也即將完工，銜接淡水與八里的淡江大橋亦預計2024年完工，藉由兩項重要交通建設，可大幅縮短淡水河兩岸的通勤時間，更可延伸淡水地區文化觀光發展軸線。

新北市經發局指出，淡水滬尾藝文休閒園區占地2.16公頃，市府2014年底與將捷集團簽約，興建地下3層、地上6層建物，預計營運50年可收取2.28億元（每年約456萬元）收益，包括土地租金0.29億元、開發權利金0.23億以及營運權利金1.76億元，並創造284個就業機會。

(中時 )