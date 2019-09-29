台南市老樹節活動29日在安平區馬雅各長青公園舉行，市長黃偉哲親自種下1棵鳳凰花樹苗，鳳凰花會、老樹促進會和社區大學及市民朋友，也一起在公園內種下71棵鳳凰花小樹苗，期待日後重現滿城鳳凰花紅的盛景。

黃偉哲表示，樹是人類最忠心的朋友，因爲它們總是站在那裡，默默的守護人類，提供氧氣、淨化空氣，更長成樹蔭供我們乘涼；市府對於轄內珍貴老樹皆加以編號，進行列管保護，呼籲民眾應珍視老樹、愛護樹木，相信大自然會有回報。

為重現鳳凰城美景，鳳凰花會及台南市老樹促進會年年選在9月29日老樹節，於台南市各角落種下鳳凰木幼苗；今年選定的馬雅各公園，鄰近台南長青公寓，以紀念英國長老教會最早到台灣宣教的馬雅各醫生為名。

馬雅各公園在300多年前屬台江內海，為填海而成的公園，鹽份很高，鳳凰花會理事長楊淑芬請植樹的朋友，記得要定期回來探視鳳凰木幼苗的成長情況；老樹促進會會長吳昭明也表示，預計5年後，鳯凰木就會長成，開滿紅花，歡迎屆時市民朋友前來觀賞美麗景緻。

活動現場還邀請金曲歌王謝銘祐演唱《鳳凰花飛啊飛》；農委會「農業張老師」陳正豐也在現場為大家解說台南市鳳凰花的歷史和種植鳳凰花的技巧。種樹現場則是一人一樹苗，全家總動員，晒著太陽，雙手挖著泥土，把樹苗放進土裡。

(中時 )