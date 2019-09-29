蔣智賢遭兄弟球迷噓聲

28日中信兄弟與富邦悍將狹路相逢，在昨日關鍵一戰，兄弟領先時派出終結者李振昌，9局下半2出局，曾披黃衫的蔣智賢上場代打，結果遭到滿場上萬名象迷大聲噓爆。今日作為蔣智賢的昔日隊友，彭政閔透過粉絲團向眾多象迷喊話，希望大家能給蔣智賢多點鼓勵。

蔣智賢2017年身陷「五虎將」風波，隨後轉隊加盟富邦悍將，去年季初面對前東家中信兄弟時，因遭到鄭錡鴻數次近身球伺候，而燃起兩方激動情緒，2度清空板凳場面失控，蔣智賢對當時的兄弟總教練史奈德出手推了一把，此舉動更是惹怒兄弟球迷，甚至有球迷飆罵髒話，自此蔣智賢與兄弟球迷便結下樑子。

昨日兄弟與悍將之戰高張力十足，不僅攸關戰績，還因為適逢彭政閔引退周，因此吸引2萬球迷塞爆洲際球場。9局下半2人出局，僅差一個出局數兄弟就能拿下比賽勝利，蔣智賢代打上陣，結果象迷用噓聲伺候，聲音響徹球場，最終蔣智賢遭到三振，成為比賽最後出局數。

不過球迷不理智的行為，讓彭政閔替蔣智賢感到不捨，今日是他的引退戰，除了感謝球迷之外，他還透過粉絲團向眾多象迷喊話，「希望大家能給蔣智賢多點鼓勵，他是個為自己工作和家庭努力的球員，也是我喜歡的球員之一，也期待他的表現能讓大家受到肯定。」

(中時電子報)