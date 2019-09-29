2020決戰中台灣！展現搶票決心，蔡英文總統29日馬不停蹄，接續參加消防、產業及牙醫後援會成立活動，她在中部5縣市工業區後援會成立大會上特別呼籲，盼民眾再給蔡團隊4年時間，讓團隊這3年多來的規畫案得以執行，2020選舉的重要性除了建設能否延續，更關係著民主、自由是否繼續。

「轉動經濟、台灣要贏！」蔡英文與中部縣市產業界代表各自拿著大小齒輪造型製作的紙板，宣示將帶領產業界繼續轉動，她表示，「齒輪」代表的是缺一不可，每個人各司其職、全力衝刺，是台灣經濟可以不斷往前衝並突破的原因。

「再給我們4年！」蔡英文強調，今年初政府成立跨部會工作小組，至今已吸引6000多億台商資金回流投資，外商更加碼投資，她領導的執政團隊3年多來在各方面規畫許多計畫，需要下個4年去執行，呼籲選民讓成熟、有經驗的團隊帶領台灣邁向下個世代的經濟發展。

距離選舉剩下100多天，蔡英文特別呼籲支持者，她說，第一盼支持者多宣傳政府的政績；此外，接下來會有許多抹黑、造謠與假訊息，大家除了不要相信謠言、更要幫忙澄清，別讓民主選舉因錯誤消息造成錯誤決定；第三則要團結，讓台灣派、中華民國派集結再一起，展現台灣團結意識，「2020選舉關係著各種改革是否繼續進行，尤其關係著自由、民主能否繼續下去」。

(中時 )