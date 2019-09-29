台港民運人士今天在立法院外舉行「929台港大遊行：撐港反極權」，歌手何韻詩接受媒體採訪時，突然遭到後方男子潑紅漆，該男子已經被警方逮補，疑為統促黨員。對此，國民黨下午發出聲明，對於這起事件感到遺憾，並譴責潑漆人的行為。

國民黨對於潑漆事件表達遺憾，並嚴厲譴責施暴者。國民黨強調，中華民國是自由民主法治的社會，一定要尊重各種立場的表達，施暴者的作法違反尊重他人言論自由的民主精神，是民主的公敵。國民黨呼籲，我們應該要以和平理性的方式，支持香港爭取民主自由的活動。

(中時 )