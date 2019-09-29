何韻詩遭潑漆 國民黨譴責潑漆者 16:532019/09/29 中時 周毓翔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 何韻詩。（圖／中央社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台港民運人士今天在立法院外舉行「929台港大遊行：撐港反極權」，歌手何韻詩接受媒體採訪時，突然遭到後方男子潑紅漆，該男子已經被警方逮補，疑為統促黨員。對此，國民黨下午發出聲明，對於這起事件感到遺憾，並譴責潑漆人的行為。 國民黨對於潑漆事件表達遺憾，並嚴厲譴責施暴者。國民黨強調，中華民國是自由民主法治的社會，一定要尊重各種立場的表達，施暴者的作法違反尊重他人言論自由的民主精神，是民主的公敵。國民黨呼籲，我們應該要以和平理性的方式，支持香港爭取民主自由的活動。 (中時 ) #國民黨 #潑漆 #何韻詩 也許您會感興趣 推薦閱讀 謝寒冰曝隱憂：全黨救一人變等一人 16:372019/09/25 政治 中廣案 國民黨4點聲明批黨產會選舉操作 22:212019/09/25 政治 國民黨慰留郭董 自抓毒蛇咬屁股 04:102019/09/26 政治要聞 遭泛藍排擠 郁慕明強調新黨是深藍 04:102019/09/26 政治要聞 國民黨為何越來越弱 04:102019/09/26 時論廣場 國民黨慰留郭 港媒分析驚：事情更複雜了... 09:022019/09/26 政治 國民黨慰留郭台銘 陳宏昌痛批：有夠噁心！ 13:562019/09/26 政治 慰留郭遭冷回應 藍委盼勿把話說盡 15:282019/09/26 政治 朱立倫籲找回楊秋興 網諷：陳明文一起找回 14:252019/09/27 政治 吳敦義：國民黨與郭仍有兩岸和平共同目標 12:302019/09/28 政治 政治熱門新聞 年輕人疑問：長輩為何挺韓？這文竟瘋傳！ - 政治 震撼！蔡認口誤把老師活活說死 網讚：加分 - 政治 何韻詩遭潑漆 蔡英文：一定嚴辦 - 政治 幫韓國瑜站台？ 馬英九4字回應 - 政治 將協調綠營出手打韓？陳菊回應了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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