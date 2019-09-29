台灣職棒球員彭政閔（恰恰）告別戰於29日傍晚在台中洲際棒球場舉行，恰恰投入球壇19年，並多次代表台灣參與國際賽事被稱為「台灣隊長」，演員劉奕兒過去受訪時表示自己從國小就是恰恰的粉絲，不只房內貼滿偶像海報，念文化大學新聞系就為當體育記者，今一早就在臉書預告已排除萬難，將坐進觀眾席，不少影迷期待在球場見到她的身影，她也坦言屆時一定會因不捨偶像引退而落淚，不忘提醒球友們：「要去看球的朋友們，記得帶超大包面紙呀！」

雖然劉奕兒後來中止記者夢，選擇拍廣告、演戲，但逐漸走紅後，以明星身份2度為兄弟隊開賽，她回憶第一次近距離看到恰恰，「完全石化，非常後悔。」第二次見面時，她心想：「想說老天爺再給我一次機會，一定要去跟他說話，於是鼓起已經再度石化的勇氣...。」合照時竟對對方說：「可以摸我的頭嗎？」她笑言事後想起自己也覺得傻眼。

恰恰送她簽名球時說：「我的簽名球你家裡應該有很多了吧？」她還努力克制著緊張情緒，深情回應：「這顆不一樣，因為是你親手拿給我的。」恰恰進休息室還前貼心跟她說：「加油喔！」她當下泫然欲泣：「因為一直以來都是我去他的簽名會、買他的寫真集、在球場幫他加油。都是我跟他說加油的，當他跟我說加油，真的覺得這輩子夠了！」

3年多前開球時，劉奕兒就曾對媒體說：「恰恰退休我一定哭死！」她昨表示只是看到恰恰在28日晚間下場前說的一番話，以及聽到球迷一起唱歌的影片，就已哭到不能自己。一位體育主播好友故意跟她說：「妳千萬不能哭喔！」她回應：「太難了！」因從小深受恰恰對棒球的「堅持」感動，喊話：「恰恰，我們都愛你，你的精神會一直陪著我們繼續長大的。」

(中時 )