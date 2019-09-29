「時尚界教皇」阿爾諾砲轟瑞典環保小鬥士桑柏格「災難主義」、「只會批評」，英國時尚教母衛斯伍德的夫婿克隆賽勒今天反唇相譏，批評時尚界「一切照常」心態不改。

酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）老闆阿爾諾（Bernard Arnault）旗下擁有路易威登（Louis Vuitton）、迪奧（Dior）、紀梵希（Givenchy）等精品品牌，他本週稍早表示，桑柏格（Greta Thunberg）「徹底向災難主義投降…年輕人可能會因此而意志消沉」。

阿爾諾本週稍早在法國巴黎發起集團的新環保運動時告訴記者：「她除了批評，什麼都不會。」

這位全球第2大富豪表示，他很不滿「她極度負面的」立場。

「我們從這裡得知的是，我們必須停止成長，但是成長一直以來減少貧窮，提高生活水準，改善非洲等貧窮地區的健康。」

「如果我們想走回頭路，那就停止成長吧。」

但英國時尚品牌教母衛斯伍德（Vivienne Westwood）的夫婿、也擔任Vivienne Westwood品牌設計師的克隆賽勒（Andreas Kronthaler）結束巴黎時裝週Vivienne Westwood大秀後反批阿爾諾，他告訴法新社，「一切照常」的心態不再有效。

「我們生死交關，時間所剩無幾。我不是悲觀主義者，我相信人性本善，但我們現在的作為實在太瘋狂，時尚業顯然是非常大的污染者。」

克隆賽勒稱許桑柏格讓人「完全關注到」氣候變遷，「我想，至少現在西方世界醒了，我想，這個小女孩真的很了不起，而我們應該感謝她。我非常非常開心有像她這樣的人存在。」

(中央社)