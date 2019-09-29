花彩節9大主題燈光展區各個都是打卡不容錯過熱點，一旁東大門夜市還可以大啖美食，搭配11月花蓮多項活動，讓你遊花蓮不冷場。（花蓮縣政府提供／王昱凱花蓮傳真）

花蓮縣政府打造花園城市形象，於10月11日至11月30日，每晚6時至10時於六期重劃區舉辦「2019太平洋花彩節」，9大展區結合花蓮風土民情做創裝置藝術，點亮花蓮。縣長徐榛蔚表示，11月花蓮活動多，還有花車嘉年華邀國人來花蓮體驗萬人空巷的熱鬧，縣府也與旅宿業合作，抽百家民宿多住一晚優惠，買單你的住宿困擾。

徐榛蔚說，此次是全台唯一以「花」為主題的光影花彩秀，共分為花現針愛秀、我愛花蓮、花Young樂園等九個展區，結合在地農、景、地、物打造夢幻夜景。主秀「花現針愛秀」以金針花為發想，結合3D電腦特效，展現忘憂、歡樂花語意境，是不容錯過的打卡熱點。

徐榛蔚還說，今秋花蓮精彩活動不斷，花彩節周邊也有結合探險、太空基地與尋寶元素的「SNOPPY花蓮迷宮探險」；11月23日登場的「太平洋溫泉花車嘉年華」四度邀請四本盛岡山車蒞臨金三角鬧區，邀大夥體驗萬人空巷的踩街之旅。

縣府觀光處長唐玉書表示，花彩節期間為便民前來，東大門夜市廣場將作為停車場使用，縣府更與旅宿業者合作推出「大口呼吸3－秋遊花蓮樂抽百家民宿多一晚」，共有100張免費住宿券等你抽。

徐榛蔚表示，秋冬旅遊來花蓮，早晨遊賞花園城市風光，大口呼吸來自太平洋新鮮海風，晚間逛夜市、大啖美食，觀覽夜間燈花秀的震撼與光影之美，體驗東台灣「花花世界」。

(中時 )