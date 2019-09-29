男神邱澤傳出追求女神張鈞甯，兩人成為本週最受關注的螢幕情侶，但有沒有在一起都沒有承認和否認，對此星座專家許睿光老師依兩人星座角度來推算星盤，算出兩人戀愛初期相當速配，火花不斷。但需要注意激情過後的火花消逝，男方和女方有不同的細節需要注意。

星座專家許睿光老師（中）以兩人星盤分析戀情，須注意激情過後的小細節。（圖／翻攝自臉書）

許睿光老師向《中時電子報》表示，張鈞甯的太陽是處女座，對愛情的態度是衿持唯美的，與戀愛有關的金星在獅子座，火星在天蠍座，愛情的模式是低調而華麗，喜歡秘密進行，不喜歡張揚！而邱澤太陽是天秤座，看上去溫文儒雅，但太陽與月亮對分，雖外型斯文，卻有不耐煩與暴燥的一面。火星在獅子座，追求愛情是高調而誇張！在追求的初期，要照顧女生安全感，需保持低調進行。

在戀愛的初期，兩人算是很有火花的一對，男生火象星座的求愛模式與大男人的氣質，符合女生對愛情華麗的渴望，而女生的火星在天蠍，喜歡強勢帶點阿尼基氣質的男人，彼此都還算是對方喜歡的類型。

邱澤與張鈞甯從星座角度上兩人其實相當速配，但在一起久了後男方需要陪伴，女方則要注意事業心強大的狀況。（圖／翻攝自臉書）

但他也提醒火花之後的要留意相處之道，男生本命太陽、木星、冥王星合相，個性強勢，對愛情需有主導權。而女生看起來雖溫柔婉約，但火星在天蠍，外柔內剛，意志力十分堅定，通常決定的事不容他人改變。熱戀期，會彼此配合忍讓，但感情進入穩定期後，若不能對事業愛情有共識，兩人的相處將會面臨許多僵持與爭埶。相處要融洽，需要有高度的尊重。

女生對細節的要求與完美主義、男生的沒耐性，加上水星逆行的思維反覆個性，是兩人相處要克服的重點。男生需意識到女生的事業心強大，若兩人共同將個性中強烈的部份投入在事業上，可避免爭吵。女生需注意到男生是天秤座，有強烈需要陪伴與關心的特色，才能有助於戀情的長久維持。

(中時電子報)