東河派出所所長岩東華（左）、東河里長吳火生迎請派出所祭祀的「阿立母」分靈返回大公廨參加祭典。（劉秀芬攝）

台南市東山區吉貝耍夜祭與孝海祭10月2日登場，29日早上東河派出所所長岩東華、東河里長吳火生迎請派出所祭祀的「阿立母」分靈，以警車護送返回大公廨參加祭典。

今年吉貝耍夜祭與孝海祭活動時間表已出爐，2日下午2時起部落導覽，晚上6時30分起孩童牽曲與舞蹈，11時起夜祭拜豬牽曲。3日上午8時起三向祭拜阿立母，下午1時30分起孝海祭。

西拉雅吉貝耍部落位於東河派出所轄區內，有別於一般警所供奉關聖帝君、媽祖等神明，2009年前東河派出所所長陳進堯到大公廨請回阿立母分靈坐鎮，祈求轄區內治安平穩、交通平安。

特別的是，東河派出所的阿立矸某年夜祭後被其他民眾請錯帶回，只好再另請一只阿立矸回所內供奉，後來民眾又將阿立矸送回，此後就同時祭拜兩只阿立矸，東河、水雲派出所合併後，兩只阿立矸就分別代表兩個所。

29日上午岩東華、吳火生請示阿立母動身，將供奉在東河所兩只阿立矸請回大公廨娘家，並準備檳榔、米酒，依照傳統儀式向阿立母祭拜，等到孝海祭後再請回。

吳火生說，經東河派出所、地方人士研議，夜祭與孝海祭後要請示阿立母，將已裁撤的水雲所阿立矸請回家中供俸，東河所僅留1只阿立矸。

(中時 )