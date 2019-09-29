印尼文化嘉年華邀請有「印尼蔡依林」之稱的動感舞后Zaskia Gotik帶來多首印尼舞曲。（譚宇哲攝）

印尼文化嘉年華今天下午在新北市市民廣場登場，吸引近萬印尼移工到場同樂。（譚宇哲攝）

印尼文化嘉年華今天下午在新北市市民廣場登場，吸引近萬印尼移工到場同樂。（新北市勞工局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市長侯友宜、印尼駐臺代表Didi Sumedi也到場與移工同樂，雙方現場進行隆重的印尼黃薑飯祈福儀式。（譚宇哲攝）

印尼文化嘉年華今天下午在新北市市民廣場登場，活動現場除了有印尼傳統舞蹈、服裝秀及勞工樂團表演，壓軸表演更邀請有「印尼蔡依林」之稱的動感舞后Zaskia Gotik帶來多首印尼舞曲，滿場印尼移工跟著節拍熱情舞動，嗨翻市民廣場。

經過連日豪大雨，下午的印尼文化嘉年華難得迎來大晴天，一個下午的活動陸續湧入近萬名印尼移工，現場提供印尼美食、義剪、免費視障按摩及移工法令宣導等攤位，還有好禮摸彩大放送、免費健檢等，場面熱鬧滾滾。

新北市長侯友宜、印尼駐臺代表Didi Sumedi也到場與移工同樂，雙方還現場進行隆重的印尼黃薑飯祈福儀式，並互贈禮物表示友好，在場印尼移工熱情掌聲直呼「謝謝！」

侯友宜致詞時特別用現學的印尼語「APA KABAR」（音譯為：阿巴尬巴）向印尼移工問好，他說，感謝4萬多名印尼移工及新住民朋友對新北市的付出與貢獻，希望透過每一年的嘉年華活動，促進多元文化交流，讓所有移工朋友把新北市當成自己的第二個故鄉。

Didi Sumedi致詞時表示，非常感謝侯友宜市長對印尼朋友的關心，透過活動讓印尼朋友們抒解思鄉情懷，也提醒印尼朋友們務必遵守台灣各地的法律、規則，隨時維護環境，與台灣朋友們友好共處。

(中時 )