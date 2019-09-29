北大社區29日舉辦「瘋北大兒童上街趣」，吸引家長帶著孩子走出戶外，與社區鄰居共度歡樂週末。（許哲瑗攝）

北大社區29日舉辦「瘋北大兒童上街趣」，吸引家長帶著孩子走出戶外，與社區鄰居共度歡樂週末。（許哲瑗攝）

北大社區29日舉辦「瘋北大兒童上街趣」，吸引家長帶著孩子走出戶外，與社區鄰居共度歡樂週末。（許哲瑗攝）

橫跨三峽、樹林交界的北大社區29日舉辦「瘋北大兒童上街趣」活動，從三峽學府路封街至學勤路，設置7公尺高、14公尺長的巨型滑水道，以及環保水球戰、彩色顏料泡泡、馬路粉筆塗鴉跳格子等各式遊戲，吸引大批家長帶著孩子走出戶外，與社區鄰居共度歡樂週末。

北大風呂社區主委池元正表示，小時候只要走出家門就能玩耍，街頭巷尾的鄰居都是最好的玩伴，但隨著都市化發展，現今許多孩子只能與3C產品作朋友，這次特別感謝北大社區用路人，將封街的行車不便，換成一家人手牽手走上街，共享歡愉的午後時光，也讓家長帶著孩子重溫舊時跳格子、塗鴉的傳統童年。

活動現場，除了7公尺高、14公尺長的巨型滑水道相當吸睛外，還有環保水球大戰、彩色顏料繽紛泡泡、自備水桶水槍戲水、 馬路粉筆塗鴉跳格子、紙箱玩具創作、木工遊具創作、古早味木製彈珠檯、廚房烹飪扮家家酒等遊戲，也有在地企業贊助親子閱讀車、直排輪體驗、童軍闖關等遊戲，讓孩子在馬路上瘋玩一整天。

此外，消防局第五大隊隆恩分隊帶著孩子做消防體驗、電動親子車試乘、親子手作水火箭等活動，三峽衛生所、三峽分局將地震體驗車、子宮頸抹片車、AED／CPR等衛教專車開到現場，宣導「打詐反毒」等犯罪預防、衛教與反毒觀念，並展示今年由新北市警局採購的仿真毒品模具，讓不少民眾驚呼「好特別！這種小熊軟糖居然是毒品！」

協辦的立委吳琪銘表示，今天終於放晴，感謝各單位的大力推動，這是北大第一次舉辦封街遊戲，孩子玩得不亦樂乎，北大社區將在下月底全面飲用翡翠水，全面照顧居民生活品質與健康；蘇巧慧則說，北大社區以年輕家庭居多，是個很有活力的社區，透過活動邀請爸媽帶著孩子走出戶外，共享親子時光，未來希望邀集更多社區加入。

(中時 )