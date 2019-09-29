演員林柏宏近日正忙於拍新戲，昨晚卻在臉書透露悲訊，因為從小大到相當照顧他的外婆於27日與世長辭，他是在拍戲現場收到外婆過世消息，據知當下還是得忍住悲痛拍完歡樂的戲份，直到走出片場後才淚崩，但幸好最近多在台北拍攝，因此能夠來回醫院探病，陪外婆走完人生最後一程，自己也不留太多遺憾。

林柏宏表示外婆是個「很酷的阿嬤」，受過日本教育，曾在報社做過校對的工作，喜好和年輕人差別不大，喜歡吃披薩、喝咖啡、打電動，「我小時候她玩SEGA，後來她有自己的單人遊戲機。」近年雖然動作變得較緩慢，但腦子一樣靈光，每年過年打麻將也從不輸人。

曾和外婆一起生活，林柏宏至今仍記得對方各種貼心叮嚀，感謝對方這輩子對家庭的付出，尤其是對孫子們的呵護，他更感性回想起對方的料理，「鹹鹹甜甜的台南口味，是整個家族的人聊起來都能立刻有共鳴的味道。」他表示打從有印象以來，外婆總是在為全家人張羅三餐，自己會進廚房做菜，也是因外婆常常讓他在身旁幫忙。

(中時 )