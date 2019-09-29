印尼國家災害應變總署表示，印尼偏遠島嶼摩鹿加省（Maluku）26日遭規模6.5的強烈地震襲擊後，截至今天罹難人數上升到30人，包括幾個孩童。

這次地震來襲時，建築紛紛倒塌，居民驚慌逃到街上，強震也引發山崩，至少1名受害者遭到活埋。

已確認的死者包括3名年幼的孩童，許多罹難者是在安汶市（Ambon）及周邊地區被落下的瓦礫砸死。

印尼國家災害應變總署發言人阿古斯（Agus Wibowo）說：「截至今天早上為止，有30人（因這起地震）喪命，另有156人受傷。」

阿古斯先前表示，有至少2萬5000人因家園在強震中損毀而被迫撤離。

這次地震導致數以百計的房屋、辦公室、學校、公共設施受損，當局在數個地區設了緊急用帳棚及公共廚房，供撤離的居民使用。

美國地質調查所（US Geological Survey）表示，地震震央在摩鹿加省安汶市東北方37公里處，震源深度為29公里。

去年，蘇拉威西島（Sulawesi）發生規模7.5的強震，引發海嘯，重創巴路市（Palu），有超過4300人死亡或失蹤。

2004年，蘇門答臘（Sumatra）外海發生規模9.1大地震並引發海嘯，在區域各國共造成22萬人喪生，其中約有17萬人是印尼人。

(中央社)