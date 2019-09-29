義賣的黑糖饅頭都是現場手工製作，圖左是昔日扶幼兒童的金湖鎮代陳向鑫。（李金生攝）

「饅頭夫婦」的溫馨愛心，獲得鄉親熱烈支持。（李金生攝）

「饅頭夫婦」的溫馨愛心，獲得鄉親熱烈支持。（李金生攝）

來自各地的志工媽媽，加入義賣服務的行列。（李金生攝）

黑糖饅頭糅製過程，有大家的關懷與期待。（李金生攝）

「饅頭夫婦」以車為家，全台各地關懷弱勢團體。（李金生攝）

至下午5點結束共賣出約610袋3600顆，所得6萬1000元全部捐給家扶中心。圖中為金門家扶中心主任李桂平。（李金生攝）

台南市的「環島饅頭」林波、靳寶儀夫婦2人全台走透透，關懷各地弱勢兒童，他們今（29）日跨海在金門家扶中心門口義賣現製手工黑糖饅頭，全天所得6萬1000元捐作扶幼館興建經費，溫馨愛心獲得鄉親熱烈支持。

被暱稱為「饅頭夫婦」的他們原本在台南市經營肉粽店，5年前靳寶儀在試做饅頭時，雙手不慎絞進麵粉機受傷。後來，她在四處旅行療傷中感悟「生命無常」，生活愈簡單愈幸福，從此發願環島行善，教導弱勢學童做養生饅頭，將愛的正能量傳播出去。

幾天前，「饅頭夫婦」帶著走過全台100多站的發財車來到金門，在落腳的料羅順濟宮廣場與金門家扶中心主任李桂平相會，聽說籌建的扶幼館缺乏經費，決定義賣饅頭盡一已心力，各項需用都自己來張羅。

消息傳出後引來鄉親熱烈回響，連日來電話訂購就超過200袋，他們趕緊再加買數包麵粉和黑糖。家扶中心也連夜徵召志工人手，加入義賣服務工作的行列。

今天上午6點半，他們就來到家扶中心門口，從發財車上卸下鍋爐、瓦斯、麵粉、黑糖和各種用具，開始金門義賣活動忙碌的一天，民眾絡繹前來購買，甚至還有觀光客在網路看到訊息，也專程過來捧場。

今天的金門家扶服務據點，是「環島饅頭」今年的第87次服務據點，他們盼望今年可以完成138站。不少人聽說「饅頭夫婦」在環台期間，均「以車為家」，跑遍全台各地的老爺車不僅是交通工具，也是臥室、浴室兼廚房。

問他們為何不住旅館或民宿？夫婦2人則表示，再便宜的1夜花費，都可以換到2袋麵粉，做上好幾百個饅頭，還不如省下來做公益，尤其是與弱勢的小朋友和長者在一起，感覺一切都是值得的！

他們夫婦今天就是用義賣1袋6顆，每袋100元的黑糖饅頭，為金門扶幼館添磚加瓦，至下午5點結束共賣出約610袋3600顆，所得6萬1000元全部捐給家扶中心。

(中時 )