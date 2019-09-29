香港歌手何韻詩來台灣參與今天撐港遊行，遭蒙面男子潑漆。對此，總統蔡英文說，民主社會可以有不同意見，但絕不能有這樣的行為，一定嚴辦，千萬不要挑戰台灣的民主法治。

總統蔡英文下午前往台中競選總部，出席2020蔡英文總統連任中部工業區後援會成立大會，會後接受媒體訪問關於何韻詩遭潑漆事件。

根據中央社報導，蔡總統說，這件事警方都已掌握，「我們一定會嚴辦」，而且不要挑戰台灣民主法治。

媒體追問，在台灣的民主遊行卻發生如此暴力事件。總統強調，民主社會可以有不同意見，但絕不能有這樣的行為，千萬不要挑戰台灣的民主法治。

蔡英文在臉書也指出，今天的遊行，蓄意的挑釁破壞、施行暴力的人，已經被警方逮捕，隨即要移送司法偵辦、依法嚴懲。請務必嚴肅看待守護台灣民主的意志與決心。

台灣多個公民團體下午在台北市濟南路一段及中山南路等路段舉行「929台港大遊行：撐港反極權」集會活動，何韻詩在活動會場前受訪時，突遭一名戴頭盔、蒙面的不明人士從後方潑紅漆，造成何韻詩的頭髮和上衣都是紅漆，2名涉案男子被帶回派出所偵訊。

(中時電子報)