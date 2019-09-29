輕度颱風米塔逼近，中央氣象局預計今（29日）晚間8時發布陸上颱風警報，中央災害應變中心開設舉行工作會報。（葉書宏攝）

輕度颱風米塔逼近，中央氣象局預計今（29日）晚間8時發布陸上颱風警報，中央災害應變中心開設舉行工作會報。（葉書宏攝）

米塔颱風。（圖/氣象局）

輕度颱風米塔逼近，中央氣象局預計今（29日）晚間8時30分發布陸上颱風警報，暴風圈將於明（30日）接觸台灣陸地，中央災害應變中心開設，由副指揮官、內政部政務次長花敬群主持第二次工作會報，他呼籲，颱風有機會增強、發展成中度颱風，務必提高警覺積極面對。

中央氣象局今（29日）上午8時30分，發布颱風米塔海上颱風警報，颱風目前中心在台北東南方海面，沿著太平洋高壓邊緣前進，向西北西逼近巴士海峽及東半部海面，預計今晚間8時30分發布陸上颱風警報。

暴風圈朝巴士海峽接近，對巴士海峽、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）及台灣東北部海面將構成威脅，海面航行及作業船隻應嚴加戒備；預計明（30日）上午在台灣東側轉向偏北北西，經台灣東北部海面轉偏北進入東海。

花敬群裁示，氣象局已預估北部及東北部山區總降雨量可達500毫米，目前水庫蓄水量皆屬高水位，如需調節性洩洪作業，並務必事先做好下游警報。另外，針對新北市及宜蘭縣易致災形成孤島地區，加強聯絡確保各項防災措施整備。

花敬群強調，務必提高警覺積極面對，並提醒地方政府落實各項防颱整備工作，宣導民眾避免從事海邊及山區活動、加強養漁業防護及外籍漁工安置、致災道路預警性封路整備及交通停航、停駛訊息宣導、破堤施工工程安全防護等事項。

內政部再次強調，颱風來襲前，請民眾清理戶外水溝，門窗招牌要固定好，陽台盆栽也要收好，準備手電筒及電池，做好停電之準備；颱風來時要小心，並隨時關心颱風動向。

(中時 )