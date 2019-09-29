桃園璞園用全本土陣容爆冷拿下今年觀護盃冠軍。(觀護盃提供/黃及人花蓮傳真)

身為今年花蓮觀護盃10支參賽隊伍當中，唯一沒找洋將的全本土球隊，桃園璞園29日打出擅長團隊球風，最後以75比71逆轉擊退擁有雙洋將的九太科技，更是5戰全勝漂亮封王，璞園總教練麥班達說：「這就是我們的團隊球風！」

「不管我們有沒有洋將，就是做該做的事情，就算溫立煌被驅逐，吳岱豪也受傷，仍然有人跳了出來，就算打並不擅長的位置，還是努力做好場上工作，」麥班達說，「當溫立煌被驅逐出場，我內心就想陳冠全要累死了，幸好他撐住了。」

整場比賽的關鍵點，發生在第3節還剩1分29秒，溫立煌跟九太洋將加拉米普爾籃下爆發衝突，隨即換來連兩次違反運動道德犯規被驅逐，沒想到璞園氣勢沒有因此受阻，反而拉出強大反撲，末節不僅反超比分，甚至驚險留住勝利。

「澎澎」陳冠全最後1分27秒的拋投，幫助璞園重新取得領先，加上最後6.3秒施晉堯切入打板命中，更一舉穩住璞園勝局，陳冠全賽後表示，「當看到立煌被驅逐出場，我就知道自己必須皮要繃緊一點了，幸好有幫到球隊贏球。」

只是陳冠全內心真正想法，直到最後的最後才被逼問了出來，「其實我想幫大家謀福利，畢竟我們很久沒有放假了，這次奪冠應該可以放一個禮拜吧！」一旁的麥班達隨即回應，「這我就不知道了，可能要看錄影帶，才知道放幾天？」

璞園接下來到12月14日(SBL新球季開打日)之前都沒比賽，也沒移地訓練計畫，至於外界最關心的洋將，麥班達說：「現在我還是沒辦法確認戴維斯會打，一切都看他的狀態而定，反正10月15日有洋將選秀，屆時我再看看。」

(中時電子報)