http://www.iaiparis.com網站顯示教授的國籍為USA美國。(網站截圖)

網友對蔡英文的談話提出質疑。(風城男子)

總統蔡英文「論文門」仍持續延燒，且又多了「案外案」，網友發現蔡英文20日出席跨界合作的「社群之夜」競選活動時，向大家表示她的康乃爾碩士指導教授John J. Barceló III已過世。但人家明明還活著!除此之外，網友又當起鍵盤柯南指出小英在「社群之夜」的談話還有四大疑點，其中包含John J. Barceló III是哪裡人?小英說是西班牙，網友說是法國，但網站顯示教授的國籍是美國。

蔡英文20日出席跨界合作的「社群之夜」競選活動，向大家表示她的康乃爾碩士指導教授John J. Barceló III已經過世，但網友查證說人家明明還活的好好的。蔡英文總統今天透過發言人表示，經事後查證這是口誤，會向Barceló教授致歉與致意。

粉絲頁「風城男子」表示，所謂師恩如山，在這裏不得不替Prof. John Barceló做一番澄清，免得他不明不白被過世。

「風城男子」表示，以下是當天晚上小英對著一羣嗨翻的覺青演講時，有關於她在康乃爾的求學，逐字逐句的還原稿（03:46 - 05:06）：

「我到康乃爾大學法學院，去的時候這個系主任就告訴我，就見我嘛，那個時候的康乃爾已經十年沒有收過來自台灣的學生（台下歡呼），所以他看到台灣的學生，他就覺得很新鮮，他就問他說：你是台灣來的？我就說：嗯是我是台灣來的。他的下一個問題很政治哦，他說那你們以後跟中國怎麼辦呢？我想了一想，我說我們政府說我們要統一啊（台下大笑）！這個老師看著我說，你真的要來念康乃爾大學的法學院嗎？他說這樣的問題，必須先要有民主才能做成民主的決定，這是一個法學院的學生應該有的素養（台下尖叫）。那這個老師叫什麼名字呢？因為他已經過世了，我可以跟各位講，他的名字叫Barceló。你知道西班牙有個地方叫Barcelona，那他的名字叫Barceló，可見他是來自於西班牙。」

「風城男子」說，這一段談話，有許多問題。

第一、Prof. Barceló 沒有當過系主任，1974到1988他是Reich Director of Berger International Legal Studies Program。

第二、Barceló源於法文，Prof. Barceló是來自於法國。

第三、張善政約同時間在康乃爾大學攻讀土木與環境工程博士，故所謂「那個時候的康乃爾已經十年沒有收過來自台灣的學生」當屬浮誇。

第四、Prof. John Barceló依然健在。為何小英要稱他已去世，又為何指導老師的名字要等到過世了以後，才可以跟大家講，頗耐人尋味。

根據網站(http://www.iaiparis.com/profile/john.barcelo)，John J. Barceló III的國籍為美國，母語為英語。從大學到博士都就讀於美國。而根據康乃爾大學的網頁，Barceló於1966年在新奧爾良出生並長大，在那裡他獲得了杜蘭大學的法學博士學位。且Barceló比多數法國律師更早開始鑽研法國法律，2012年，根據法國總統尼古拉斯·薩科奇（Nicolas Sarkozy）的法令，他被任命為法國榮譽軍團騎士勳章。

但沒有網友查到其他明確證據顯示Barceló是西班牙人或法國人，以及康乃爾那段期間是否10年內都沒收過台灣學生。

日前為了解答「論文門」疑雲，總統府召開記者會就蔡英文博士學位與畢業論文進行說明，發言人黃重諺拿出倫敦大學1984年寄發正式博士學位證書，並亮出蔡總統論文原始文件。蔡英文總統並授權國家圖書館開放閱覽她的論文。

20190920 社群之夜 人蔘第一次 台灣隊長 蔡英文

(中時電子報)