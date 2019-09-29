29日是全台灣棒球迷的重要日子，中信兄弟「恰恰」彭政閔今日舉行引退戰，不僅有滿場2萬象迷進場支持，身為恰粉的前第一夫人周美青也在賽前到場，不但穿上兄弟球衣，還送上祝福花束及卡片，表達對彭政閔的感謝，並在卡片末大大寫上「彭政閔全壘打！」

周美青是眾所皆知的死忠象迷、死忠恰粉，過去就常看到周美青出現在兄弟的比賽中，不管是一般例行賽、主題日抑或是總冠軍戰，都能看到她低調的身影，這次兄弟球團邀請周美青到球場，於賽前向彭政閔獻上花束致意，並給他一個大擁抱，兩人都露出開心的笑容。

周美青的卡片寫道，「親愛的恰恰，感謝您用傷痛與汗水，帶給大家許許多多的快樂與回憶，讓人敬佩的不只是您高超的球技，特別是每一次在場上展現的認真、沉穩與拚勁。謹此向您致謝、致敬，敬祝未來的生活充實而精彩。」文末更寫道，「請盡情享受每一場比賽的樂趣，彭政閔全壘打！」

周美青在彭政閔引退戰中，送上親手寫的卡片。（中信兄弟提供／鄧心瑜傳真）

前第一夫人周美青在賽前向彭政閔致意。（黃國峰攝）

(中時電子報)