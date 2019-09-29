日本「桌球天后」福原愛嫁給台灣「桌球王子」江宏傑，這段婚姻美事一直是台、日媒體的關注焦點，而除了夫妻倆之外，近日江宏傑的39歲親姊姊江恆亘也引發熱議話題，其凍齡美貌與學經歷，被日媒盛讚「不僅是美女，還是才女」，沒想到如今風向大轉彎，竟被日媒爆料是讓人困擾的「妖怪大姑」，其友人還受訪表示她從以前就有惡劣的公主病，「永遠要欺負人」。

江宏傑親姊、福原愛大姑江恆亘因凍齡美貌登上PTT表特版，之後更進軍演藝圈一圓星夢，她因此一路紅到海外，被日本媒體大幅報導，然是非卻也因此而來，日前《週刊文春》以〈讓福原愛困擾的「怪獸大姑」39歲娛樂圈首亮相〉為題，指她個性強勢，福原愛朋友也爆料聽過小愛抱怨大姑，表示丈夫告誡不能拒絕江恆亘的要求，且福原愛對於大姑常不跟夫妻倆商量，就把私下合照與相處情事曝光的行為感到困擾，而《三立新聞網》則在此事爆出後，訪問到疑似江恆亘的友人，表示對於日媒的負面報導「不意外」，說她從前就有嚴重公主病，身旁的人不能拒絕她的要求，個性就是永遠要當老大，「是一位很難相處的人」，友人坦言就是為江恆亘的性格，才漸漸疏遠她。

對此，江恆亘的經紀人否認爆料內容，也表示這也不是日媒第一次報導她的負面新聞，無奈地說江恆亘是一個個性很直、不會搞小動作的女生，而江恆亘本人雖沒正面回應此事，但卻在報導曝光後在IG貼出千字文，闡述對友情的看法，表示自己是傻大姊性格，直到這一年才領悟「那些你以為是朋友的，人家壓根都沒把你當真正的朋友」、「直到別人又再次對你傷害的時候，才會又被提醒，我怎麼又犯同樣的錯誤」，甚至大嘆那些自以為是朋友的人「沒去跟你求證也無法保護你還封殺你」、「可悲的是，創造這些謊言的還有可能是你最親密的人」。

江恆亘也自省，過去總輕信他人，嘆「誰沒有那些那幾年自以為的少女時代」，這兩年她從受傷害中學會反省與看透，也表示算命師曾要她小心身邊有小人，而自己確實總在見過幾次面後把對方當好友掏心掏肺分享，甚至為對方好而不諱直言，更說「到底我們分開了有些時間有些年，同時也成長了你沒看見的這些時間這些年，所以不要說你過去多認識我」、「不要老想著怎麼害別人、笑別人，人在做天在看著」、「你們做的壞事最終都會回到你們身上，提醒你千萬不要害到自己」，疑似對爆料者喊話，而人生苦短，她如今不想在乎失去誰，「若你不離不棄我，我們就繼續」，表示自己不會受謠言影響，會繼續勇敢善良，也表示「請直接來問我本人比較快」。

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關於朋友 也是關於這一年 我才真正完全瞭解 以前會像個笨蛋一樣 以為別人對你好 你就會以為他是真正的好人 原來那些人都只是表面或利用 還有那些你以為是朋友的 人家壓根都沒把你當真正的朋友 但我這個傻大姐的個性 常常又會忘了這件事 直到別人又再次對你傷害的時候 才會又被提醒 我怎麼又犯同樣的錯誤 人們總是用自己的標準去選擇朋友 如果朋友不符合你的期待你的標準 我們就會被淘汰 甚至有的時候 我們怎麼死的自己都不知道 比較好笑是 如果遭人陷害 你那些你自以為的朋友 還失去了判斷能力 沒去跟你求證也無法保護你還封殺你 更可悲的是 創造這些謊言的還有可能是你最親密的人 就像劉德華說的 凡事不能看表面 有時候你看到的聽到的未必是真的 別人給你20元我給你10元 但你不知道他有100元 而我只有10元 我給你一顆糖但你看到了我給別人2顆糖 但你卻不知道他曾經給過我2顆糖 而你什麼都沒有給我 以前的我也是 別人說別人什麼 就信以為真 誰沒有那些那幾年自以為的少女時代 但我很感謝 這2年的反省、學習和看透 我不再去在乎、解釋和求證 這樣的進步 也造就了我這個懂得自省的 #剩女時代 😅 算命的說 我還是要小心我身邊有小人 即使有些謠言是錯誤的 你也不需要去解釋 也不要見過幾次面 就掏心掏肺當別人都是好朋友 而且說話也不要那麼直 即使是為他們好 但我告訴我自己 如果人生再重來一次 我還是要當一個講義氣直話直說的朋友 這可能就是我愛朋友的表現吧 因為你不直接說 他下次就會遇到更大傷害和挫折 我寧願在他受傷害之前先犧牲我自己 也許很多朋友不太能夠接受直接 話太直接也不是一個正確的方式 也許會傷害到對方 但那些實話都是因為愛 但在直接之前是我用了很多柔軟的方式 結果不行才直接 怎麼自己不檢討 自己做了什麼事說了什麼話 別人為什麼會這樣說你 別為了自己的面子 就覺的這個朋友不好 請你面對你自己 量別人的尺都很精細 量自己的尺都特別寬 還有人交朋友 交的是帥氣美貌能力才氣和地位 可不可以醒一醒 不用去羨慕別人 因為有些是你看不見的假象 其實你自己就是最好的那一個 對自己要有自信心 因為你羨慕別人的同時 搞不好有人也在欣賞你 我一直都很自愛 這是我很大的優點 我常給那些不小心傷害到我的人機會 結果換來的是 被誤會成跟那些人一樣糟且是同一群的 我的包容我的善良就這樣被糟蹋 感謝我的自省懂得檢討懂得修正懂得選擇 到底我也們分開了有些時間有些年 同時也成長了你沒看見的這些時間這些年 所以不要說你過去多認識我 其實真正了解我的沒幾個 外表強勢堅強內在溫暖脆弱 我一直都靠我自己 我想認識我的人都知道 就是那個的保護色造就了現在的我 以前也常常為了照顧到每個人的情緒 把自己弄得精疲力盡 很開心現在的自己 雖然朋友不多 但有的都是世界上最好的 我常常跟他們說 以後我有的 都會是你們的 謝謝你們沒有放棄我 讓我反省讓我成長給了我無比的包容 原來我那麼好我自己現在才知道 你怎麼對人 別人就怎麼對你 不要老想著怎麼 害別人 笑別人 人在做天在看著 好運總會回歸到好人身上 不要再偷偷做那些小動作小眼神 因為別人都知道 你們做的壞事最終都會回到你們身上 提醒你千萬不要害到自己 當然也不要交到對你沒幫助沒進步的朋友 人生真的太短了 有些人你的確付出過時間和真心 但確實也離開了你 所以 我不會再去迎合誰 也不在乎失去了誰 其實應該是去珍惜剩下了誰 若你不離不棄我 我們就繼續 #不要假裝不必要的友情 #不要認為付出要得到自以為的相同回報 #好朋友不需要很常見面 #好人會遇到好人 #懂得感恩懂得惜福 #最近扮成熟造型很多雖然我的年紀是成熟😂 #我個人還是喜歡什麼都沒用的我 #喉嚨好點沒 #換我發燒喉嚨痛了 #請多誇獎別人 #沒有發生什麼事 #請直接來問我本人比較快 #最近會對自己的Socialapp整理一下朋友圈 #被刪掉的沒事我們只是現在沒那麼熟而已 #沒有跟人吵架只是突然想寫 #我是我不會受任何謠言言語所影響 #謝謝那些過去 #誰真正關心我我很清楚 #繼續勇敢善良 #vlog即將上線

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(中時電子報)

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