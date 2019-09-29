日本「桌球天后」福原愛嫁給台灣「桌球王子」江宏傑，這段婚姻美事一直是台、日媒體的關注焦點，而除了夫妻倆之外，近日江宏傑的39歲親姊姊江恆亘也引發熱議話題，其凍齡美貌與學經歷，被日媒盛讚「不僅是美女，還是才女」，沒想到如今風向大轉彎，竟被日媒爆料是讓人困擾的「妖怪大姑」，其友人還受訪表示她從以前就有惡劣的公主病，「永遠要欺負人」。

江宏傑親姊、福原愛大姑江恆亘因凍齡美貌登上PTT表特版，之後更進軍演藝圈一圓星夢，她因此一路紅到海外，被日本媒體大幅報導，然是非卻也因此而來，日前《週刊文春》以〈讓福原愛困擾的「怪獸大姑」39歲娛樂圈首亮相〉為題，指她個性強勢，福原愛朋友也爆料聽過小愛抱怨大姑，表示丈夫告誡不能拒絕江恆亘的要求，且福原愛對於大姑常不跟夫妻倆商量，就把私下合照與相處情事曝光的行為感到困擾，而《三立新聞網》則在此事爆出後，訪問到疑似江恆亘的友人，表示對於日媒的負面報導「不意外」，說她從前就有嚴重公主病，身旁的人不能拒絕她的要求，個性就是永遠要當老大，「是一位很難相處的人」，友人坦言就是為江恆亘的性格，才漸漸疏遠她。

對此，江恆亘的經紀人否認爆料內容，也表示這也不是日媒第一次報導她的負面新聞，無奈地說江恆亘是一個個性很直、不會搞小動作的女生，而江恆亘本人雖沒正面回應此事，但卻在報導曝光後在IG貼出千字文，闡述對友情的看法，表示自己是傻大姊性格，直到這一年才領悟「那些你以為是朋友的，人家壓根都沒把你當真正的朋友」、「直到別人又再次對你傷害的時候，才會又被提醒，我怎麼又犯同樣的錯誤」，甚至大嘆那些自以為是朋友的人「沒去跟你求證也無法保護你還封殺你」、「可悲的是，創造這些謊言的還有可能是你最親密的人」。

江恆亘也自省，過去總輕信他人，嘆「誰沒有那些那幾年自以為的少女時代」，這兩年她從受傷害中學會反省與看透，也表示算命師曾要她小心身邊有小人，而自己確實總在見過幾次面後把對方當好友掏心掏肺分享，甚至為對方好而不諱直言，更說「到底我們分開了有些時間有些年，同時也成長了你沒看見的這些時間這些年，所以不要說你過去多認識我」、「不要老想著怎麼害別人、笑別人，人在做天在看著」、「你們做的壞事最終都會回到你們身上，提醒你千萬不要害到自己」，疑似對爆料者喊話，而人生苦短，她如今不想在乎失去誰，「若你不離不棄我，我們就繼續」，表示自己不會受謠言影響，會繼續勇敢善良，也表示「請直接來問我本人比較快」。

(中時電子報)