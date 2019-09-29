今年文蛤育成率僅3成左右，入秋後漁民展開防範工作減少文蛤暴斃。（張朝欣攝）

張朝欣／雲林報導

雲林縣台西鄉是全台文蛤主要產地，今年疑因氣候因素文蛤育成率僅3成左右，入秋後天氣轉涼藻類增生，漁民不敢掉以輕心，29日展開藻類清除工作，避免文蛤遭藻類覆蓋死亡，讓原本不佳的育成率雪上加霜。

台西鄉文蛤養殖面積達上千公頃，產量約佔全台6成，這幾年疑因氣候等因素文蛤育成率欠佳，今年情況更是嚴重，出現大量暴斃情況，平均育成率僅約3成，面對季節轉變，漁民這幾天展開防範工作。

台西漁民丁俊毅表示，每到秋季氣溫下降，便擔心文蛤會因藻類增生覆蓋死亡，冬季則要防範虱目魚凍死，這幾天入夜後溫度大幅下降，大家不敢掉以輕心，開始進行各種防範措施。

丁俊毅說，夏天與冬天是養殖魚塭內藻類生長最快速的時節，夏天因光合作用加速藻類生長，冬天則是虱目魚、文蛤食量減少，只要稍不留意，文蛤很容易大量死亡，經常有人因此血本無歸。

漁民們強調這幾年文蛤產量1年不如1年，今年更出現異常死亡情況，很多人收成僅1至2成，最近天氣轉涼，大家紛紛下池清除藻類並增加換水次數，預防文蛤暴斃。

專家學者認為文蛤出現異常死亡情況，原因可能是疾病抵抗力逐年下降、魚塭水質與池底環境惡化，加上今年入夏以來飽受豪雨與連續高溫影響，導致病菌大量孳生引發文蛤大量暴斃。

專家學者建議，文蛤池一定要好好管理底土與水質，才能減少病源，包括1年至少1次的日曬、翻土整池，讓底土徹底消毒；使用益生菌改良水質，才能將養殖風險減至最低。

(中時 )