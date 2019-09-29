國樂結合布袋戲，雲林縣長張麗善（右後九）邀大家參與「雲林國際偶戲節」。（張朝欣攝）

雲林國樂嘉年華29日在布袋戲的故鄉虎尾鎮舉行，結合即將登場的雲林國際偶戲節，500人組成的國樂團演奏〈命運的青紅燈〉、〈粉紅色腰帶〉等膾炙人口布袋戲歌曲，曲曲動聽，勾起眾人的往日情懷。

「2019第7屆雲林國樂嘉年華」29日在虎尾鎮崇德國中大禮堂舉行，由雲林縣長張麗善、豐泰文教基金會董事長林金陽等人共同主持，500人的國樂饗宴氣勢非凡，讓中南部愛好國樂者一起登台，把國樂推廣到雲林的每一個角落。

張麗善表示，雲林國樂嘉年華每年在雲林縣巡迴演出，參與人數不斷攀升，從第1屆200餘人迄今第7屆已達500餘人，展現出雲林文化素質水準的提高與學習國樂的風氣。

今年國樂嘉年華特別在布袋戲的故鄉虎尾鎮演出，結合布袋戲與國樂，大合奏曲目主要為黃俊雄布袋戲「雲州大儒俠」重要角色出場音樂，包括〈命運的青紅燈〉、〈粉紅色腰帶〉、〈相思燈〉、〈苦海女神龍〉、〈冷霜子〉、〈追追追〉等。

張麗善也邀請大家參與即將到來的偶戲節，「2019年雲林國際偶戲節」從10月8日至10月13日為期6天，開幕晚會以現代搖滾曲風打造布袋戲的魔幻音樂會，掌中優選下鄉巡演則自9月28日開始至11月10日，邀集歷年金掌獎得獎團隊下鄉巡演。

豐泰文教基金會董事長林金陽指出，每一屆雲林國樂嘉年華，都有不同的專業老師做樂器示範，今年聘請台南藝術大學陳中申教授擔任大合奏客座指揮，並邀請國內知名揚琴老師吳沅芷示範表演。

(中時 )