「2019台中自行車嘉年華Bike Taiwan」29日在都會公園開騎，今年首創「輕兩鐵自我挑戰」。（盧金足攝）

台中自行車嘉年華推陳出新，首創單車結合路跑挑戰，吸引很多車友。（盧金足攝）

「2019台中自行車嘉年華Bike Taiwan」29日在都會公園登場，今年首創「輕兩鐵自我挑戰」，需騎乘40公里自行車及完成5公里路跑，吸引熱愛挑戰的車友參加，市府推動自行車運動結合觀光，鼓勵市民參與，台中鐵路高架化後，鐵道空間打造自行車廊道，北起豐原車站、南至大慶車站全長21公里的自行車道預計明年中完工，提供嶄新的休閒場域。

副市長楊瓊瓔表示，市府建置及完善自行車道系統，要讓台中成為全台最適合自行車休閒旅遊的城市，這次不僅有在地自行車業者參與活動，還有許多國際知名自行車業者、單車配件及零件商，讓民眾看見屬於台中的產業驕傲，促進自行車運動及觀光產業更加蓬勃發展。

觀旅局長林筱淇指出，今年台中自行車嘉年華活動首度結合自行車與路跑的「輕兩鐵自我挑戰」，「自行車趣味闖關」號集車友與民眾，在潭雅神自行車道附近的中科公園、戰車公園、六寶公園、神岡和平場站及圳前仁愛公園，設計「

台中的五道滋味」主題闖關活動。

市府推動自行車運動結合觀光，台中鐵路高架化後，將原有鐵道空間打造自行車廊道，今年7月第一期南段已啟用，預計北起豐原車站、南至大慶車站全長21公里的自行車道明年中可完工。

觀旅局也正進行新一波自行車道升級計畫，今年預計將潭雅神綠園道、東后豐自行車道等5處既有休憩節點提升為星級驛站，逐步打造台中成為自行車城市。

(中時 )