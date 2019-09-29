由台灣多個公民團體舉辦的辦「撐港反極權」遊行活動，驚傳有人在場中潑漆，對此，蔡英文總統受訪表示，警方已經掌握涉案人士，政府一定會嚴辦，「請不要挑戰台灣的民主法治」。

蔡英文下午在台中參加工業區後援會成立活動後受訪，她表示，民主社會可以有不同意見，但絕不能有這樣的行為（潑漆），呼籲民眾不要挑戰台灣的民主法治。

(中時 )