929遊行驚傳潑漆 蔡英文宣示嚴辦 17:382019/09/29 中時 林欣儀 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 針對反送中遊行發生潑漆事件，蔡英文總統宣示「一定嚴辦」。（林欣儀攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由台灣多個公民團體舉辦的辦「撐港反極權」遊行活動，驚傳有人在場中潑漆，對此，蔡英文總統受訪表示，警方已經掌握涉案人士，政府一定會嚴辦，「請不要挑戰台灣的民主法治」。 蔡英文下午在台中參加工業區後援會成立活動後受訪，她表示，民主社會可以有不同意見，但絕不能有這樣的行為（潑漆），呼籲民眾不要挑戰台灣的民主法治。 (中時 ) #蔡英文 #何韻詩 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文論文風波 600萬選民認有問題 04:092019/09/25 兩岸新聞 兩岸是小英的未爆彈 04:102019/09/25 時論廣場 論文案外案 挖出蔡英文比誠信更嚴重的問題 11:282019/09/25 政治 蔡英文的民調為何屹立不搖 04:092019/09/26 論壇廣場 拉抬政黨票 蔡英文籲支持者投綠 17:102019/09/26 政治 總統府公布蔡英文博士論文 網友笑：盒子比原稿重要？ 21:112019/09/26 政治 小英最怕想起的事 04:102019/09/27 時論廣場 蔡英文論文登國圖 網民喊：這不是肯德基 03:592019/09/27 政治 微軟AI研發中心落成 蔡英文：感謝微軟加碼投資台灣 13:432019/09/27 財經 蔡英文稱康乃爾碩士指導教授已過世？網驚：還活著! 08:432019/09/29 政治 政治熱門新聞 年輕人疑問：長輩為何挺韓？這文竟瘋傳！ - 政治 震撼！蔡認口誤把老師活活說死 網讚：加分 - 政治 何韻詩遭潑漆 蔡英文：一定嚴辦 - 政治 幫韓國瑜站台？ 馬英九4字回應 - 政治 將協調綠營出手打韓？陳菊回應了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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