歌手何韻詩今天參加在立法院外舉行的挺香港大遊行時，遭到統促黨成員潑紅漆。何韻詩事後與無黨立委林昶佐一起開記者會，林昶佐指出，這次的事件不能再姑息寬待，這些人的行為是有組織性的，有組織犯罪的可能，檢警應該主動調查相關涉案人員妨礙自由及組織犯罪。

林昶佐說，統派的活動在台灣大家已經見怪不怪，雖然他們人少，主張讓人聽了「刺耳」，大多數人民雖然無法同意他們的主張，但大家也是選擇容忍，因為我們還相信言論自由，但這次不能再寬待，檢警應該依照組織犯罪來偵辦這些人。

林昶佐指出，這些組織性的人不管是統促黨還是愛國同心會，這些組織在各國都有類似的團體，因此他也認為，在民主國家要怎麼透過立法跟行政上的作為，去阻擋他們侵蝕我們言論自由。

何韻詩形容這是白色恐怖之上的紅色恐怖，無論中共、港府以及這些親中團體，都試圖透過暴力手段去阻止人民發聲，但對於像他這樣追求民主法治的人來說，不會因為恐嚇就不再出來，反而會更大力度站出來為人權發聲。

何韻詩也指出，同樣的狀況不只在香港台灣發聲，連在美國、加拿大、澳洲，都會有類似的親中團體毆打挺香港人士的狀況發生。她說台灣目前的狀況就像香港剛回歸那段時間，以為回歸了經濟就會變好，後來才發現不是這樣，過去還有自由的時候不會太在意，但是當言論自由跟人權失去的時候，才會發現這是最重要的事。

(中時 )