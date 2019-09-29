輕度颱風米塔暴風圈持續擴大，中央氣象局預估晚上8點30分發布陸警，並不排除增強為中颱，米塔來襲雙北基是否放假，林右昌：晚上9點決定。（吳康瑋攝）

輕度颱風米塔暴風圈持續擴大，中央氣象局預估晚上8點30分發布陸警，並不排除增強為中颱，暴風圈未來將觸碰宜蘭、花蓮及北部地區，周一下半天到周二清晨影響最為劇烈。針對民眾最在意的明天是否會放颱風假？基隆市長林右昌說，颱風瞬息萬變，要到今天晚上9點，基隆與雙北討論後，再一併宣布。

林右昌指出，周一下午到晚上至周二的上半天，颱風與台灣的距離各國有不同的預測，災防會議將在晚上9點再開一次，根據至晚間統整的最新氣象資料，和雙北討論後，再做明天是否上班上課的決定。他說，基隆甚至有一個小時內就可以降下200毫米雨量的紀錄，市府將會以最高的標準來為防颱做足準備，也有監督各區、里辦公室，強制堆沙包來做防護工作，提醒民眾一定要及時的做好準備。

有記者現場詢問林右昌，臨時從法國中斷訪問行程，是否是因為颱風天縣市首長不在家的壓力所引起？他回「縣市首長不一定要臨時返回」，並表示，因為本來政府就有代理的制度，會趕回來是因為預報顯示颱風會更接近台灣、降更大的豪雨。他強調「不應該跟老天爺賭這一把，在平日就應該用最高的標準來防颱，我們不是神，無法去預測天氣怎麼變，但天氣怎麼變，我們就去應變，這是最好的方法。」

(中時 )