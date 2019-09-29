「高美之友」分為美藝、暢藝、核心三種級別，優惠及享有折扣不同，詳細資訊可上高美館網站查詢。（袁庭堯攝）

高美館除了定期推出國際級的展覽，空間設計也有與世界同步的潮流及巧思。全新推出的「高美之友專區」以知名傢具設計師的作品打造，配合大面積落地窗採光，在辦卡的過程中也能體驗時尚的設計氛圍。

經典設計傢俱一直以來在國際博物館收藏扮演舉足輕重的角色，當代傢俱設計更被許多重量級設計博物館視為驅動設計浪潮的指標。「高美之友專區」由高美館與栢悅國際聯手打造，呼應高美館「讓藝術擁抱民眾生活，讓藝術更為貼近民眾日常體驗」的使命。

專區內擺設的灰色沙發FAVN（丹麥語「擁抱」之意）是品牌Fritz Hansen旗下西班牙鬼才設計師Jamie Hayon的作品，扶手造型微向外開，線條簡單但又圓潤和諧。Fritz Hansen創立於1872年，多件椅子設計已被列入紐約MoMA現代美術館、英國倫敦V＆A博物館等大型博物館典藏品。

專區一旁大面積採光的玻璃窗上，點綴的造型織物飾品Clouds，則是被視為當代法國最重要的工業設計師雙人組Ronan ＆ Erwan Bouroullec與Kvadrat品牌合作的設計。Kvadrat的織品也被廣泛用於世界知名公共展演空間及美術館。

「高美之友」可享免票入館、購票優惠、熱門活動與商品預訂，館內外消費折扣，以及會員限定的活動優惠，詳細資訊可上高美館網站查詢。

(中時 )