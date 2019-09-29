第二屆觀音文化國際論壇綜合座談，獲得熱烈迴響。（靈鷲山佛教教團提供／葉書宏新北傳真）

靈鷲山佛教教團主辦的第二屆觀音文化國際論壇，獲得宗教界、學術界、藝文界熱烈迴響，今（29日）圓滿閉幕，宣布明年將移師日本舉辦第三屆論壇，「全球百八觀音文化總會」會長陳國寧將會旗交給下屆承辦單位、也是副會長的日本曹洞宗德林寺住持高岡秀暢法師，開啟萬世慈悲的百八觀音全球化之路。

28、29日2天在新北市政府507大型會議室舉辦的國際論壇，精彩緊湊的發表與交流，不論是貫古通今、多元樣貌的觀音文本，或《華嚴經》中的觀音菩薩、漢傳佛教的觀音信仰，曼陀羅圖像的繪製，到當代AI科技藝術的觀音信仰新面貌，讓大眾從文獻、歷史、藝術、科技等不同面向認識觀音，感受「人間處處是觀音」，與會者如同室外雨水般滋潤心靈，收穫滿滿。

「全球百八觀音文化總會」指導法師釋廣純法師表示，舉辦論壇是為了開啟每個人內心的觀音，找回自己本來的面目，將結合宗教信仰、學術文化、慈善教育、朝聖觀光，連結有志與觀音同行的各界善信，將觀音的慈悲精神傳播到全球各地。

閉幕式上，代表日本同朋大學佛教文化研究所研究員周夏教授出席的脩志學院校長山元ヤス子及主任野呂季代也一起上台，並分享明年在日本名古屋舉辦第三屆觀音文化國際論壇及觀音藝術文化交流的初步規劃。

2021年預計轉往尼泊爾，將由理事之一的尼泊爾龍樹中文學校執行長張琦、尼泊爾喜悅基金會（Joy Foundation Nepal）會長Raju Shrestha協助策畫。之後希望攜手大陸普陀山，或其他有觀音信仰的地區一起合作。

除了學術理論奠定基礎，還將以福隆「聖山福城」為中心，結合禪修、觀音法門、各類心靈活動，吸引對學佛、禪修有興趣的人士進駐，形成「觀音社群」；將連結台灣觀音宮廟及全球各地有觀音信仰的組織團體，形塑「觀音聯盟」的可行性；藉由宗教觀光、藝術表演，活絡觀音文化及旅遊活動，打造「國際觀音文化節」的契機；透過心靈及信仰的活動，喚起人們珍惜生命，重視生態倫理，呼應並加入靈鷲山開山住持心道法師長期推動的愛地球運動。

晚間另舉辦「全球百八觀音文化總會」理事授證儀式，由心道法師頒贈聘書，將一起為延續觀音信仰、續佛慧命而共同努力。

(中時 )