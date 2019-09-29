民進黨「蔡賴配」呼聲再起，正在拚連署的喜樂島總統提名人呂秀蓮今天表示，「蔡賴配」本來老早大家都很期待，卻是「歹戲拖棚」，她也質疑所以拖這麼久，可能是賴不想當被遺忘的副總統。

民進黨昨天舉行全代會，去年已宣布脫黨的呂秀蓮並未參加，對民進黨內部力拱「蔡賴配」，呂秀蓮表示，「歹戲拖棚吧」，蔡賴配本來老早大家都期待，也都可以接受，卻是歹戲拖棚這麼久了。「我只有祝福吧！不管她找誰」。

至於「蔡賴配」遲遲未敲定，她說，蔡英文總統當了4年，大家都忘了有副總統，賴要接不接，這可能是拖這麼久的原因之一吧。

媒體詢問是否會找機會和賴清德見面？呂秀蓮連忙回應「不必啦不必啦，我現在何必給他為難，我一見的話那他副總統的機會都沒有啦！」不過她也替賴加油。

對前總統陳水扁之前曾經公開喊話要呂不要參選，呂秀蓮也表示她不願再談任何陳前總統的事情，「因為選舉不能是由任何一個來指揮我。」她也說，自己已經盡最大的努力，如果當年不是她絕食91個小時，陳水扁「應該也沒有現在享有的自由」，但是她也不想再多做評論。

外傳民進黨中央限制黨員不可以幫呂秀蓮連署，呂秀蓮表示，有人跟她回報民進黨內有這樣的情況，不過她仍會堅持到底，強調「這是一場良心選戰」。

(工商 )